VIDEO: Prezidentka vymenovala za nového šéfa SIS V. Pčolinského

Bratislava 15. apríla (TASR) - Novým šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) je Vladimír Pčolinský. Na návrh vlády ho v stredu do funkcie vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na poste vystriedal Antona Šafárika, ktorý stál na čele tajnej služby od júla 2016.



Hlava štátu označila SIS za dôležitý orgán. Musí podľa nej konať autonómne a striktne v duchu zákonných oprávnení, aby dokázala plniť svoje poslanie, nie aby bola štátom v štáte. Upozornila na politický či stranícky vplyv. "Od vás, pán riaditeľ, budem očakávať predovšetkým osobnú autonómiu a samostatnosť, ktorou budete hájiť politickú nezávislosť informačnej služby, a to vo všetkých aspektoch, v ktorých SIS má a musí byť nezávislá," povedala.







Očakáva tiež posilnenie vonkajšej kontroly služby. Právomoci Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS sú podľa nej len formálne a neumožňujú meritórne preverenie toho, či služba striktne dodržuje zákon. Pripomenula, že SIS má tiež poskytovať informácie o možnej protiprávnej a protiústavnej činnosti kompetentným orgánom, nie o nich informovať len v záverečných správach a primerane by mala informovať aj verejnosť.







Slovenská republika mala doteraz osem riaditeľov SIS. Dvakrát jej šéfoval Vladimír Mitro. Po ňom nasledovali Ivan Lexa, Jozef Magala, Karol Mitrík, Ladislav Pittner, Rudolf Žiak, Ján Valko a posledný Anton Šafárik.