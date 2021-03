Prezidentka vymenuje novú vládu vo štvrtok, zatiaľ bez ministra práce

Bratislava 31. marca (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje členov novej vlády na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) vo štvrtok 1. apríla o 10.00 h, zatiaľ však bez ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Hnutie Sme rodina ešte prehodnocuje svoju personálnu nomináciu na tento post. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



K rekonštrukcii kabinetu dochádza po vládnej kríze, ktorú vyvolal nákup vakcíny Sputnik V. Napätie bolo v koalícii dlhodobo. Prezidentka poverila Hegera zostavením novej vlády v utorok (30. 3.). Urobila tak po tom, ako prijala demisiu dovtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽANO), a tým aj celého vládneho kabinetu.



Heger pôsobil v Matovičovej vláde na poste ministra financií, jeho miesto by mal zaujať bývalý premiér. Ďalšie zmeny majú nastať na postoch ministra zdravotníctva, kde by mal Mareka Krajčího (OĽANO) vystriedať Vladimír Lengvarský. Nástupca odídeného ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) zatiaľ nie je známy, hovorilo sa o poslancovi Jozefovi Hlinkovi (Sme rodina).



Ostatné miesta vo vládnom kabinete by mali byť obsadené rovnako. Ministerstvo vnútra má viesť Roman Mikulec, ministerstvo obrany Jaroslav Naď, rezort pôdohospodárstva Ján Mičovský, ministerstvo životného prostredia Ján Budaj a rezort kultúry Natália Milanová (všetci OĽANO).



Na čele rezortu dopravy a výstavby má zostať Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a na poste podpredsedu vlády Štefan Holý (Sme rodina).



Na ministerstvo školstva má znovu nastúpiť Branislav Gröhling (SaS), ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí by mal byť Ivan Korčok (nominant SaS) a rezort hospodárstva má viesť predseda SaS Richard Sulík, ktorý by mal byť aj vicepremiérom.



Na ministerstve spravodlivosti má pôsobiť Mária Kolíková a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by mala zostať Veronika Remišová (obe Za ľudí), ktorá bude zároveň vicepremiérkou vlády.