Prezidentka vymenuje sudcov ÚS až z plného počtu kandidátov

Hlava štátu podľa vlastných slov dúfa a verí, že takmer po pol roku sa podarí na septembrovej schôdzi dovoliť zvyšných kandidátov.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová nemení svoj postoj v otázke menovania ústavných sudcov. Vyberie ich až z plného počtu kandidátov. Prezidentka očakáva, že parlament na septembrovej schôdzi zvolí všetkých chýbajúcich kandidátov, potom mieni okamžite konať, aby bol Ústavný súd (ÚS) SR čo najskôr plne funkčný. Parlament doteraz zvolil 14 kandidátov. Do plného počtu 18 teda chýbajú ešte štyria.



"Nebudem sa ešte vyjadrovať skôr, ako bude navolená kompletná sada kandidátov na sudcov ústavného súdu. Moja pozícia sa nemení, budem postupovať v súlade s ústavou. Ústava hovorí jasne, že Národná rada má zvoliť dvojnásobný počet kandidátov k počtu uprázdnených miest," povedala Čaputová po stredajšom stretnutí s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd).



Hlava štátu podľa vlastných slov dúfa a verí, že takmer po pol roku sa podarí na septembrovej schôdzi dovoliť zvyšných kandidátov. "Vzápätí sa to stane pre mňa absolútnou prioritou, aby som ani o deň dlhšie, ako je nevyhnutné, nezdržiavala kompletné obsadenie ústavného súdu a pristúpila by som k menovaniu," dodala.



Na Ústavnom súde (ÚS) SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Zákonodarcom sa v doterajších voľbách nepodarilo zvoliť plný počet chýbajúcich kandidátov. Niekoľko sudcov už predchádzajúci prezident Andrej Kiska vymenoval, na Ústavnom súde SR je tak v súčasnosti sedem z 13 sudcov.



Do septembrovej opätovnej voľby kandidátov na ústavných sudcov sa zatiaľ prihlásili dvaja uchádzači, Robert Šorl a Michal Matulník. Návrhy na kandidátov sa môžu doručovať do 26. augusta. V koalícii stále nie je zhoda na spôsobe hlasovania. Smer-SD trvá na tajnej voľbe, SNS a Most-Híd chcú presadzovať verejnú voľbu v pléne.



V prípade výberu nového predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR si prezidentka počká na rozhodnutie Súdnej rady. Tá má vybrať kandidáta na tento post 9. septembra. "Potom nastupuje moja kompetencia menovať alebo nemenovať príslušného kandidáta," doplnila. Pri posudzovaní kandidáta bude Čaputová podľa vlastných slov zvažovať okrem odbornej pripravenosti aj ľudské kvality. Dôležitým kritériom pre ňu je aj fakt, aby osoba prispievala k dôveryhodnosti justície, ktorá je na Slovensku kriticky nízka.



Záujem o post predsedu NS SR má sudca tohto súdu Štefan Harabin, v médiách sa spomína aj sudkyňa NS SR Jana Bajánková. Súčasnej predsedníčke Daniele Švecovej sa končí päťročný mandát v októbri.