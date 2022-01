Čaputová: Dáta sú zdrojom lepšieho poznania spoločnosti, ktorú tvoríme

Bratislava 25. januára (TASR) - Výsledky sčítania obyvateľov by sa mali interpretovať vo vzťahu k národnostným menšinám ústretovo. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti. Zástupcovia menšín sa podľa nej ocitli v neistote, pretože štátne orgány sa zatiaľ nevyjadrili, akým spôsobom budú údaje týkajúce sa národnosti vykladané.



"Pri otázkach menšinových práv by sa malo vychádzať zo súčtu oboch národnostných kategórií, ktoré boli v metodike Štatistického úradu považované za rovnocenné. Pre rozptýlenie obáv považujem tiež za potrebné v komunikácii so zástupcami národnostných menšín v čo najkratšom čase ustáliť aj jednotnú interpretáciu príslušných právnych noriem," vyhlásila prezidentka.







Sčítanie podľa hlavy štátu potvrdilo, že Slovensko je krajinou s významným podielom národnostných menšín. Poukázala na to, že až 300.000 obyvateľov využilo možnosť prihlásiť sa k dvom národnostiam. "Aj tieto dáta sú zdrojom lepšieho poznania spoločnosti, ktorú tvoríme," podotkla. Dáta o národnosti považuje za základ pre realizáciu menšinových práv umožňujúcich rozvíjať svoju kultúru, vzdelanosť či materinský jazyk.



Najpočetnejšou národnostnou menšinou v SR je podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 maďarská, hlási sa k nej 7,75 percenta obyvateľov. Druhé najväčšie zastúpenie medzi národnostnými menšinami majú Rómovia s podielom 1,23 percenta populácie, českú národnosť uvádza 0,53 percenta, rusínsku 0,44 percenta obyvateľov SR. Majoritná slovenská národnosť sa týka 83,8 percenta obyvateľov SR.