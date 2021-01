Prezidentka: Vysoké tresty za držanie marihuany sú na diskusiu

Bratislava 27. januára (TASR) - Vysoké tresty za držanie marihuany a väzenie pre rodičov, ak ich deti nechodia do školy, sú na úvahu o systémových zmenách v oblasti prísnosti sankcií. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v druhej epizóde svojho podcastu Zjednotená krajina.



Priblížila, že o zmene legislatívy sa rozprávala aj s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí). "Fakt je, že by to malo postupne podľa môjho názoru smerovať k poctivej odbornej debate o tom, či takáto výška trestu za niektoré skutky, ktoré nemajú podľa mňa takú spoločenskú nebezpečnosť, nie je zrelá na zmenu," povedala prezidentka. Dodala, že spoločenská objednávka na zmiernenie legislatívy v týchto oblastiach je už dlho.



V podcaste hlava štátu tiež zhodnotila súčasnú pandemickú situáciu a celoplošné skríningové testovanie. Uviedla, že všetky prijaté opatrenia spolu s testovaním prispeli k tomu, že sa epidemiologická situácia na Slovensku mierne zlepšuje. To prezidentke potvrdili aj viacerí odborníci. "Dúfam, že to bude pokračovať, stále je dôvod byť ostražitý a pozorný, ale máme dôvod sa potešiť, že nám čísla klesajú," skonštatovala Čaputová.



Plošný skríning ukázal podľa jej slov najmä pripravenosť samospráv. Vyzdvihla ich schopnosť v krátkom čase a v stresovej situácii urobiť veľkú logistickú operáciu. "Je to skvelá správa o funkcii a fungovaní samospráv," ocenila prezidentka.



Zároveň verí, že zlepšujúca sa epidemická situácia prispeje k skorému návratu detí do škôl. Rovnakú snahu podľa nej má aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Podcast Zjednotená krajina vychádza raz mesačne. Prezidentka v ňom bude pravidelne reflektovať na aktuálne dianie a diskutovať o tom, čo našu spoločnosť rozdeľuje, a zároveň hľadať to, čo ju spája.