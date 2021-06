Prezidentka vystúpi na septembrovej schôdzi Národnej rady SR

Bratislava 25. júna (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi so správou o stave republiky na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR. O zaradenie tohto bodu do programu septembrovej schôdze parlamentu v piatok požiadala predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina). TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



"Prezidentka považuje za vhodné, aby správa o stave republiky odznela na prvej schôdzi novej parlamentnej sezóny," uviedol hovorca.



Čaputová vystúpila prvýkrát pred poslancami so správou o stave republiky v júni 2020, pár dní pred prvým výročím svojej inaugurácie, ktorá bola 15. júna 2019.



Hovorila vtedy najmä o pandémii, jej dosahoch, ochrane najslabších, súdržnosti. Taktiež o podpore vedy, úprave hospodárskeho modelu, zmenách v školstve, podpore zdravotníctva, ale aj právnom štáte a potrebných zmenách v justícii a prokuratúre.