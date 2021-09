Prezidentka vystúpi v parlamente so správou o stave republiky v utorok

Bratislava 25. septembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi so správou o stave republiky v Národnej rade (NR) SR v utorok (28. 9.) doobeda. Je to o deň skôr, ako bolo avizované. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



"Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi v pléne NR SR so správou o stave republiky o deň skôr, ako bolo pôvodne avizované, teda už v utorok 28. septembra 2021 o 11.00 h," spresnil hovorca.



Čaputová vystúpila prvýkrát pred poslancami so správou o stave republiky v júni 2020, pár dní pred prvým výročím svojej inaugurácie, ktorá bola 15. júna 2019.



Hovorila vtedy najmä o pandémii, jej dosahoch, ochrane najslabších, súdržnosti. Taktiež o podpore vedy, úprave hospodárskeho modelu, zmenách v školstve, podpore zdravotníctva, ale aj právnom štáte a potrebných zmenách v justícii a prokuratúre.