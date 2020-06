Prezidentka: Našou snahou má byť zachovať súdržnosť, vidím však opak

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vystupuje so Správou o stave Slovenskej republiky počas 8. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 5. júna 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na zmeny v justícii je potrebná sebareflexia sudcov a prokurátorov

Kríza ukázala, že školské osnovy bude treba prehodnotiť

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová odchádza po vystúpení Správou o stave Slovenskej republiky počas 8. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 5. júna 2020. Zľava ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí), minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO), podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), predseda vlády SR Igor Matovič, podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina), minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku SR Richard Sulík (SaS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 5. júna (TASR) - Bratislava 5. júna (TASR) - Pandémia, jej dosahy, ochrana najslabších, súdržnosť, podpora vedy, úprava hospodárskeho modelu, zmeny v školstve, podpora zdravotníctva, ale aj právny štát a potrebné zmeny v justícii a prokuratúre. To sú témy, o ktorých hovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok v Národnej rade SR, kde predniesla svoju prvú Správu o stave republiky.Pandemická hrozba podľa prezidentky ukázala, že v krízovej situácii sú ľudia na Slovensku schopní prejaviť podporu a spolupatričnosť. Najväčšou snahou by v súčasnosti malo byť zachovanie súdržnosti.uviedla a poukázala na hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach. Chýba jej poctivá spoločenská a odborná debata. Upozornila na deliace čiary, ktoré takto vznikajú. Pripomenula predstaviteľom koalície ich sľub, že bude vládou aj pre národnostné menšiny.Záznam z vystúpenia Zuzany Čaputovej nájdete TU. Prezidentka vyzdvihla vedcov a vedkyne a ich prácu počas pandémie. Kritizovala nedostatočnú podporu pre slovenskú vedu a výskum.uviedla. Veda a výskum sa môžu podľa prezidentky stať dôležitým faktorom zmeny celkového modelu nášho ekonomického rozvoja.Hlava štátu zdôraznila potrebu prehodnotiť školské osnovy.povedala. Vyzdvihla šikovných učiteľov a učiteľky, ktorí napriek prekážkam našli spôsob výučby. Poukázala na rozdielne šance pre deti, ktoré závisia od ekonomickej situácie rodín. Treba to podľa nej riešiť.Zdravotníctvo je podľa prezidentky roky podfinancované, upozornila na chýbajúci personál a potrebu lepšieho ohodnotenia v oblasti sociálnych a zdravotných služieb. Doplnila, že politici by mali myslieť na zdravotníctvo, keď budú diskutovať o prioritách štátu a štátneho rozpočtu. Hlava štátu volá tiež po ochrane najzraniteľnejších a najchudobnejších - seniorov v domovoch sociálnych služieb, ľudí žijúcich bez pitnej vody a kanalizácie, ľudí bez domova a ľudí odkázaných na pomoc iných. Chrániť treba podľa Čaputovej aj prírodu. Podporu si ale podľa jej slov zaslúži aj umenie a kultúra a ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú.Prezidentka vyzdvihla kroky na očistu justície.zdôraznila s tým, že vývoj v týchto a ďalších prípadoch bude lakmusovým papierikom vývoja od postkomunistickej éry do éry silného právneho štátu. „Avšak len v prípade, ak sa tento vývoj bude uberať smerom k nezávislej, a najmä zodpovednej justícii, ktorá slúži iba zákonu a spravodlivosti,“ povedala.Prostredie v justícii je podľa nej nateraz nastavené tak, že sa v ňom vírusu korupcie môže dariť.vyhlásila Čaputová. Zásadné zmeny potrebuje podľa nej aj systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov. Potrebné sú aj zmeny v systéme prokuratúry.povedala.Zdôraznila boj proti korupcii, pripomenula sľuby koalície v tejto oblasti.vyhlásila.Vládnu koalíciu vyzvala, aby prijímala len také zákony, aké by chcela, aby platili aj za vlády jej oponentov.doplnila. Prezidentka avizovala, že budú pre ňu ťažko akceptovateľné zákony v zrýchlenom legislatívnom procese, ak na ne nebude zákonný dôvod, a tiež zákony prijaté v podobe takzvaného prílepku.podotkla.Prezidentka skritizovala stav digitálnej infraštruktúry a zdôraznila potrebu zlepšenia. Tiež poukázala, že hospodársky model, ktorý bol založený na nízkych mzdách a na lákaní priamych zahraničných investícií, sa už, podľa všetkého, vyčerpal. Slovensko by podľa prezidentky malo podporovať domáce podnikateľské prostredie.doplnila.Kríza podľa prezidentky ukázala nepripravenosť verejnej správy zvládnuť v krátkom čase nároky tejto situácie. Podľa hlavy štátu treba dobudovať efektívnu infraštruktúru pomoci, ktorej úspech nebude stáť na náročnej administratíve. Vláda by mala podľa Čaputovej postaviť takú sieť pomoci na zmiernenie dosahov krízy, ktorou neprepadne nikto.Vyzdvihla Fond pre budúce generácie, ktorý má alokovať pre SR dodatočné miliardy eur. Peniaze určené ako pomoc na prekonanie krízy a obnovu hospodárstva bude podľa Čaputovej potrebné investovať rýchlo a rozumne. Pripomenula slabé čerpanie eurofondov v minulosti, čo sa podľa nej nemá opakovať.varovala prezidentka.Nevyhnutným predpokladom zmeny v justícii bude podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej sebareflexia sudcov aj prokurátorov.uviedla hlava štátu vo svojej prvej správe o stave republiky, ktorú predniesla v piatok v parlamente.Zásadné zmeny podľa prezidentky potrebuje systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov, lebo doposiaľ nefungoval ako sebaočistný mechanizmus v rámci justičného stavu.poznamenala Čaputová.Za potrebné považuje aj zmeny v systéme prokuratúry.uviedla Čaputová. Súčasný model prokuratúry je potrebné podľa nej vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov.V stave republiky v oblasti právneho štátu prezidentka v poslednom období vidí potenciál zlepšenia. Poukázala pritom na procesy s ekonomicky vplyvnými ľuďmi či trestné stíhania viacerých sudcov.povedala.Upozornila, že nejde však len o vyšetrovanie jednotlivých prípadov.zhrnula.Dôkladné prehodnotenie školských osnov bude nevyhnutným dôsledkom skúseností z vyučovacieho procesu počas krízy. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave republiky, ktorú predniesla v piatok pred poslancami Národnej rady SR. Vyzdvihla tiež učiteľov, ktorí v kríze našli spôsob efektívnej výučby. Zároveň upozornila na rozdielne šance detí, ktoré závisia od ekonomickej situácie rodín.Kríza poskytla podľa prezidentky ďalší presvedčivý dôvod, že sa netreba báť robiť aj veľké zmeny, ak sú potrebné pre moderné vzdelávanie a vyrovnávanie odlišnej štartovacej čiary.Rodičia mali podľa prezidentky počas zatvorenia škôl možnosť na vlastnej koži spoznať, že rola vyučujúceho nie je jednoduchá. Môžu tak lepšie doceniť prácu učiteľov.vyhlásila.Čaputová v správe ocenila tiež šikovných a obetavých učiteľov a učiteľky, ktoré napriek technickým prekážkam našli spôsob efektívnej výučby a dosiahli, že v drvivej väčšine prípadov bolo učivo prebraté. Zároveň upozornila, že kríza napriek prístupu k internetu a technológiám ukázala, ako veľmi ekonomická situácia rodín ovplyvňuje šance deti vo vzdelávaní.varovala.