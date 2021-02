Prezidentka využije kontakty, aby sa vakcína vyrábala aj na Slovensku

Bratislava 4. februára (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová využije všetky svoje medzinárodné kontakty, aby sa výroba vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku stala realitou. O tejto možnosti vo štvrtok diskutovala s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO). Vyrábať vakcíny aj na Slovensku a zvýšiť ich dostupnosť musí byť podľa nej strategický cieľ. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Aktuálna situácia s ich nedostatkom a výskyt nových mutácií vírusu ukazujú, že sa musíme na budúcnosť lepšie pripraviť. Spoločný európsky nákup vakcín bol v čase ich vývoja nevyhnutný, musíme sa však rýchlo pripraviť na situáciu, keď tie isté vakcíny dokážeme so zapojením našich kapacít vyrábať aj na Slovensku," povedala Čaputová. Slovensko má podľa jej slov potrebných expertov a expertky, ako aj výrobné zariadenia, ktoré sa za predpokladu modernizácie môžu uchádzať o licenciu na výrobu.



Hlava štátu diskutovala s ministrom zdravotníctva aj o stave vakcinácie a jej manažmente. Prezidentka si myslí, že komplexný a dlhodobý projekt vakcinácie presahuje rámec ministerstva zdravotníctva a bolo by preto prospešné, aj po vzore iných krajín, uvažovať o jednom centrálnom a nadrezortnom riadiacom bode očkovacej operácie.



S Krajčím riešila tiež aktuálnu pandemickú situáciu. Covid automat môže podľa nej znamenať väčšiu predvídateľnosť rozhodnutí vlády v manažmente pandémie. "Čo by bol nepochybne výrazný posun vpred. Či sa to podarí, však určí citlivé nastavenie výnimiek zo zákazu vychádzania, ktoré zohľadní nevyhnutnú mieru testovania a zároveň aj kapacitu štátu a samospráv pri zabezpečení testovania a kontrole dodržiavania opatrení," zhrnula prezidentka.