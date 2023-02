Prezidentka vyzdvihla dlhoročnú službu vlasti generálmajora O.Novosada

Bratislava 16. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vo štvrtok predpoludním v Prezidentskom paláci rozlúčila s generálmajorom Ondřejom Novosadom pred jeho odchodom do výslužby. Poďakovala mu za celoživotnú prácu a viac ako 42-ročnú oddanú službu vlasti.



"Počas tohto obdobia ste preukázali odborné i morálne kvality, svedomitosť, statočnosť a predovšetkým dnes takú vzácnu, no o to cennejšiu schopnosť nadradiť verejný záujem nad súkromný," zdôraznila.



Novosad bol počas svojej vyše 42-ročnej vojenskej služby veľakrát ocenený a vyznamenaný. Okrem iného pôsobil vo funkcii veliteľa Spoločného operačného veliteľstva v Banskej Bystrici. Tiež vo funkcii vojenského predstaviteľa pri Vojenskom výbore NATO a EÚ.