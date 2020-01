Prezidentka vyzdvihla prácu policajtov, hasičov a záchranných zložiek

Bratislava 14. januára (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová privítala v utorok v Prezidentskom paláci zástupcov policajných, hasičských a záchranných zložiek. Poďakovala sa im za doterajšiu činnosť. Prízvukovala, že zo všetkých možných, a oveľa ľahších či jednoduchších, zamestnaní si vybrali práve svoje ťažké, ale úctyhodné povolanie.



"Viem, že sa vo svojej práci stretávate aj s nevďakom, nedôverou a dnes tak rozšíreným mudrovaním a neúctou k odbornosti. Chápem, že to môže byť demotivujúce," povedala hlava štátu. Pripomenula, že práca policajtov, hasičov a záchranárov si na dennej báze vyžaduje, aby v nej dodržiavali tie najprísnejšie a najnáročnejšie pracovné a etické štandardy.



Podotkla tiež, že napriek komplexnosti, ktorá sa v súčasnosti od príslušníka Policajného zboru vyžaduje, sa im nie vždy dostane primerané uznanie a ocenenie, a to dokonca ani zo strany tých, ktorým pomáhajú.



Prezidentka tiež poukázala na to, že podľa štatistík majú príslušníci Hasičského a záchranného zboru na Slovensku výjazd približne každých dvadsať minút. "Výjazdy k požiarom, dopravným nehodám, prípadne hroziacej ekologickej havárii, teda vždy, keď zasahujete, nachádzate ľudí v núdzi, nachádzate ich v situácii, s ktorou si sami nedokážu poradiť a sú životne odkázaní na vašu profesionalitu, na vašu obetavosť a na vaše osobné nasadenie," poznamenala na margo záchranárov.



Zdôraznila aj, že služba týchto zložiek je založená na dôvere. Vyzvala preto ich zástupcov, aby si ju chránili pred individuálnymi zlyhaniami z vlastných radov, ktoré možným pochybnostiam dávajú opodstatnenie.



Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský, rovnako ako prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Nereča a riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga hlave štátu poďakovali za prijatie a poznamenali, že svoje povolanie považujú aj za poslanie.