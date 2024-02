Prezidentka vyzdvihla vnútornú silu pacientov so zriedkavými chorobami

Bratislava 29. februára (TASR) - Obrovská vnútorná sila pacientov so zriedkavými chorobami zdolávať prekážky a nevzdávať sa môže byť pre nás všetkých veľkým vzorom a inšpiráciou. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb.



"Aj napriek závažným a väčšinou neliečiteľným diagnózam rozdávajú pacienti so zriedkavými chorobami okolo seba pozitívnu energiu, radosť a dobrú náladu. Presvedčila som sa o tom počas nášho spoločného stretnutia," podotkla hlava štátu.



Priblížila, že na Slovensku je takýchto pacientov podľa odhadov takmer 300.000. "Veľké poďakovanie patrí Slovenskej aliancii zriedkavých chorôb a jej členským organizáciám, ktoré už roky s veľkou odhodlanosťou obhajujú záujmy týchto pacientov, zlepšujú kvalitu ich života a šíria osvetu," dodala Čaputová.