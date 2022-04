Čaputová: V súvislosti s vojnou na Ukrajine čelíme množstvu klamstiev

Bratislava 5. apríla (TASR) - Nenechajme sa zmiasť lžami o denacifikácii, o biologických zbraniach, o obkľúčenom Rusku, ktoré vykonáva "špeciálnu vojenskú operáciu" na oslobodenie Ukrajiny. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zverejnila tiež video, ktoré ukazuje zábery vojnou zničených miest na Ukrajine.



"Slobodná Ukrajina je kľúčová pre bezpečnosť Slovenska. Ukrajina na ceste k európskej integrácii bude po vojne znamenať rozvojový potenciál aj pre našu krajinu," povedala Čaputová s tým, že pomoc Ukrajincom upevňuje naše medzinárodné postavenie. Ako dodala, množstvo utečencov z Ukrajiny je dnes pre nás náročnou výzvou, tí ktorí tu ostanú, sa však môžu stať prínosom.



Prezidentka upozornila, že v súvislosti s vojnou na Ukrajine čelíme množstvu klamstiev. "Cieľom týchto lží je zneistiť nás, urobiť z nás cynikov, ktorí neveria ničomu, a preto nepomôžu nikomu," dodala Čaputová. Ako príklad uviedla i tvrdenia o potrebe denacifikácie Ukrajiny, ktorej prezident Volodymr Zelenskyj má pritom židovský pôvod.



"Som vám nesmierne vďačná za to, ako sme sa pri tejto kríze doteraz správali. A veľmi si prajem, aby nám to vydržalo aj naďalej," poznamenala prezidentka.