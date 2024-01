Prezidentka vyzvala riaditeľov škôl, aby neprehliadali šikanu

Bratislava 12. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala riaditeľov škôl, aby neprehliadali šikanu a robili všetko pre to, aby vychovávali deti k vzájomnému rešpektu a priateľstvu. Uviedla to na sociálnej sieti po tom, ako sa v Košiciach stretla s rodičmi tragicky zosnulého Romana z Parchovian.



Hlava štátu tiež apeluje na riaditeľov aj ostatných, ktorí sú denne v kontakte s deťmi, aby dbali nielen o ich akademický prospech, ale aj o to, čo ich trápi. Tiež, aby sa snažili vytvárať kolektívy, ktoré sa voči šikane vymedzia a zastanú sa toho, komu je ubližované. "Práve toto je cesta, ako dokážeme predchádzať šikane," uviedla.



Prezidentka zároveň avizovala, že bude hovoriť s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) o tom, ako môže štát posilniť schopnosti škôl vytláčať priestor pre násilie a šikanu. "Skúsme však aj my všetci meniť našu spoločnosť na takú, ktorá bude odmeňovať slušnosť a vzájomnú úctu, nie agresivitu a vylučovanie," doplnila. Upozornila, že tragédia, ktorá postihla rodinu zosnulého Romana, môže driemať kdekoľvek. "Nemôžeme dopustiť, aby sa opakovala," zdôraznila.



Roman bol žiakom deviateho ročníka Základnej školy v Parchovanoch v okrese Trebišov. V novembri 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec sa pre médiá vyjadril, že jeho syn bol údajne šikanovaný. Škola tvrdí, že neevidovala podnet na podozrenie zo šikany. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia.