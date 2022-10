Prezidentka vyzvala verejnosť na účasť na sobotných voľbách

Bratislava 28. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyzvala verejnosť na účasť na sobotných (29. 10.) regionálnych a komunálnych voľbách. Vyhlásila to na sociálnej sieti s tým, že samosprávy sú najbližšie k občanom a najlepšie môžu rozumieť ich potrebám.



"Je to veľmi dôležitý deň, keď máme príležitosť využiť svoje volebné právo," zdôraznila a doplnila, že si ho občania môžu uplatniť v sobotu od 7.00 do 20.00 h.



Hlava štátu vyhlásila, že samosprávy sú kľúčové pre fungovanie štátu, čo sa podľa nej ukázalo najmä počas kríz v uplynulom období. "Samosprávy sú najbližšie k občanom. Najlepšie môžu rozumieť našim potrebám. Využime preto právo, aby sme určili ich tvar, fungovanie a budúcnosť na najbližšie roky," skonštatovala Čaputová.