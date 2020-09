Prezidentka vyzýva ľudí na solidaritu, vládu žiada o včasné opatrenia

Bratislava 28. septembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová prosí ľudí, aby nosili rúška všade, kde je to potrebné, dodržiavali odstupy a používali dezinfekciu. Žiada tiež solidaritu, ohľaduplnosť a nezľahčovanie situácie. Pripomína, že vláda má prijímať včasné opatrenia vychádzajúce z dát a odborných posudkov. Rozhodnutia majú byť podľa prezidentky primerané, zdôvodnené a predvídateľné. Hovorila o tom v pondelkovom mimoriadnom príhovore odvysielanom v RTVS.



Zodpovednosťou vlády a jej poradných orgánov je podľa prezidentky včas prijímať opatrenia vychádzajúce z dát a odborných posudkov. "Potrebujeme viac testovať, posilniť ľudské kapacity, posilniť organizačné štruktúry, zvýšiť nároky na výkon každej zložky tak, aby ľudia mali dôveru, že štát v boji proti ochoreniu COVID-19 robí všetko potrebné," zdôraznila.



Štát podľa Čaputovej nesmie zabúdať na to, že s nevyhnutným obmedzením hromadných podujatí mnohé profesie prišli a budú prichádzať o príjmy, a potrebujú preto kompenzácie. Tvrdé opatrenia z jari si podľa nej už ani ako štát, ani ako spoločnosť nemôžeme dovoliť.



Verejnosť môže podľa prezidentky prispieť k tomu, aby sa počty nakazených udržali pod kontrolou. Ľudí vyzvala, aby nezľahčovali situáciu. "Nasadiť si rúško, pamätať na odstup a použiť dezinfekciu trvá sekundy. Sekundy, ktoré môžu pre tých najzraniteľnejších znamenať roky života, ktorý sa neskončí predčasne," poznamenala. Občanov zároveň upozornila, aby si dávali pozor na zdroje svojich informácií a na to, čomu svojím konaním pomáhajú.



Hlava štátu občanom tiež pripomenula, že zastavenie šírenia vírusu znamená aj ochrániť nemocnice pred kolapsom. "Aby chorí na COVID-19 s ťažkým priebehom mohli dostať adekvátnu starostlivosť a aby sme stále boli schopní liečiť aj iné ochorenia a robiť aj iné nevyhnutné lekárske zákroky," uviedla.



Prezidentka verí, že o niekoľko mesiacov budeme mať vírus pod kontrolou. "Vydržme preto, aby sme tento čas prečkali s čo najmenšími stratami na životoch, ekonomike, ale aj na našich vzťahoch," uzavrela.