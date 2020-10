Čaputová: Väzba Dušana K. je signálom o dôvodnosti trestného stíhania

Na archívnej snímke Dušan K., ktorého zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v Bratislave vo štvrtok 22. októbra 2020. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 27. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje vzatie do väzby obvineného špeciálneho prokurátora Dušana K. za významný signál o dôvodnosti trestného stíhania. Pre TASR to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Prezidentka podľa neho naďalej zastáva názor, že jeho stíhanie z takých závažných trestných činov by malo byť preňho dostatočným dôvodom na rezignáciu, a to aj pri zachovaní prezumpcie neviny." skonštatovala Čaputová.V súvislosti s rôznymi medializovanými reakciami na jeho vzatie do väzby prezidentka zdôrazňuje, že nepovažuje za vhodné ani bezpečné, aby dlhodobá nečinnosť a zlyhávanie disciplinárnych orgánov bola riešená presúvaním disciplinárnej právomoci na politické orgány, pri ktorých existuje veľké riziko politického zneužitia tejto právomoci. Podľa prezidentky je potrebné riešiť problém tam, kde vzniká, a to znamená sfunkčniť disciplinárne orgány.Právo parlamentu odvolať špeciálneho prokurátora v prípade, ak "", by bolo podľa hlavy štátu potenciálne zneužiteľné. "" doplnila Čaputová.Obvinený špeciálny prokurátor Dušan K. bude spolu s bývalým vysokým policajným funkcionárom Norbertom P. väzobne stíhaný. Rozhodla o tom v nedeľu (25. 10.) sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Obaja sú obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku či zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.