Z. Čaputová formálne vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov

Zoznam vymenovaných vysokoškolských profesorov:



doc. Ing. Viliam Bárek, Csc., v odbore: záhradníctvo

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., v odbore: ošetrovateľstvo

doc. MUDr. Mgr. Marian Bartkovjak, PhD., v odbore: sociálna práca

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., v odbore: verejné zdravotníctvo doc. Ing. Anton Beláň, PhD., v odbore: elektroenergetika

Dr. habil. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD., v odbore: cudzie jazyky a kultúry

doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD., v odbore: sociálna práca

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., v odbore: energetické stroje a zariadenia

doc. Ing. Milan Čertík, PhD., v odbore: biotechnológie

doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD., v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky

doc. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič, v odbore: lesnícka fytológia

doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., v odbore: environmentálny manažment

doc. Mgr. Ivan Finta, ArtD., v odbore: filmové umenie a multimédiá

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., v odbore: výživa

doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., v odbore: elektroenergetika

doc. Ing. Mária Hagarová, PhD., v odbore: materiály

doc. Ing. Michal Hatala, PhD., v odbore: výrobné technológie

doc. Ing. Juma Haydary, PhD., v odbore: chemické inžinierstvo

doc. Viktória Herencsár, ArtD., v odbore: hudobné umenie

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., v odbore: biomedicínske inžinierstvo

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD., v odbore: petrológia

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD., v odbore: trestné právo

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., v odbore: mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., v odbore: krajinárstvo

doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., v odbore: ošetrovateľstvo

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD., v odbore: sociálna psychológia a psychológia práce

doc. Ing. Zuzana Kittová, PhD., v odbore: medzinárodné podnikanie

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD., v odbore: trestné právo

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD., v odbore: infekčné a parazitárne choroby zvierat

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, Csc., v odbore: ochrana a využívanie krajiny

doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., v odbore: dizajn

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD., v odbore: informatika

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., v odbore: priemyselné inžinierstvo

doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD., v odbore: ochrana a využívanie krajiny

doc. Ing. Milan Kubina, PhD., v odbore: manažment

doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., v odbore: všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií

doc. ThLic. Róbert Lapko, Th.D. PhD., v odbore: katolícka teológia

doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD., v odbore: divadelné umenie

doc. MUDr. Milan Luliak, PhD., v odbore: verejné zdravotníctvo

doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD., v odbore: manažment

doc. PhDr. Bc. Ľudmila Matulníková, PhD., v odbore: ošetrovateľstvo

doc. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD., v odbore: sociálna práca

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., v odbore: výrobná technika

doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., v odbore: systematická filozofia

doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc., v odbore: chemické inžinierstvo

doc. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Ph.D., v odbore: verejné zdravotníctvo

doc. MUDr. František Sabol, PhD. MPH MBA, v odbore: chirurgia

doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD., v odbore: strojárstvo

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v odbore: verejná ekonomika a služby

doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., v odbore: športová edukológia

doc. RNDr. Ivan Šalamon, Csc., v odbore: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

doc. Ing. Gergely Takács, PhD., v odbore: automatizácia

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD., v odbore: teória a dejiny štátu a práva

doc. Ing. Martin Weis, DrSc., v odbore: elektronika

Bratislava 14. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 54 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala za prítomnosti ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) na pôde historickej budovy Národnej rady SR na bratislavskom Župnom námestí. V príhovore pripomenula, že povolanie vysokoškolského pedagóga nie je ľahké, ak sa vykonáva ako "bytostné povolanie". Rovnako poukázala na to, že úlohou profesorov je prispieť k múdrosti spoločnosti.Kvalita vkladu profesorov do rozvoja vzdelanosti sa bude podľa slov hlavy štátu hodnotiť nielen podľa toho, koľko absolventov, doktorandov a docentov vychovajú, ale aj podľa toho, aké kvalitné učebné texty pre svojich študentov napíšu, akými prednáškami ich budú vzdelávať a inšpirovať. "" komentovala.," prízvukovala. Keďže v tejto oblasti majú vysoké školy podľa jej slov veľkú autonómiu, práve profesori by mali byť zodpovednými strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže vysokého školstva na Slovensku.Čaputová tiež dodala, že úlohou profesorov je prispieť k múdrosti spoločnosti. "," uzavrela.