Prezidentka Z. Čaputová: Hlas SR po vstupe do EÚ zosilnel

Bratislava 1. mája (TASR) - Hlas Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie (EÚ) zosilnel a naša spoločnosť sa stala prosperujúcejšou. Vyplýva to z vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej na sociálnej sieti X. Uviedla to pri príležitosti stredajšieho 20. výročia vstupu SR do EÚ.



"Už 20 rokov sme Európskou úniou - spoločenstvom hodnôt, slobody, solidarity a bezpečnosti. Náš hlas zosilnel a naša spoločnosť sa stala prosperujúcejšou. Vstup do EÚ bolo jedným z najlepších rozhodnutí v novodobej histórii Slovenska," poznamenala hlava štátu.



Ako Únia sme jej slova dokázali, že ak budeme spolupracovať, budeme silnejší a úspešnejší.