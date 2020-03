Prezidentka Z. Čaputová prijala demisiu Pellegriniho vlády

TASR prináša v tejto súvislosti chronologický prehľad vlád Slovenskej republiky od vzniku samostatnej SR 1. januára 1993.



Vláda Slovenskej republiky od 24. júna 1992 do 15. marca 1994

(Hnutie za demokratické Slovensko – HZDS a Slovenská národná strana - SNS)



predseda vlády SR - Vladimír Mečiar (HZDS)

prvý podpredseda vlády SR - Roman Kováč (HZDS)

podpredseda vlády SR do 25. februára 1994 Milan Kňažko (HZDS)

podpredseda vlády SR od 10. novembra 1993 do 15. marca 1994 Marián Andel (SNS)

podpredseda vlády SR - Sergej Kozlík (HZDS)

podpredseda vlády SR - Jozef Prokeš (SNS)

minister medzinárodných vzťahov SR od 24. júna 1992 do 19. marca 1993 - Milan Kňažko (HZDS), od 19. marca 1993 do 15. marca 1994 - Jozef Moravčík (HZDS)

minister hospodárstva SR od 24. júna 1992 do 19. marca 1993 - Ľudovít Černák (SNS), od 19. marca 1993 do 10. novembra 1993 - Jaroslav Kubečka (HZDS), od 10. novembra 1993 do 15. marca 1994 - Jozef Ducký (HZDS)

minister financií SR - Július Tóth (HZDS)

ministerka práce a sociálnych vecí SR - Oľga Keltošová (HZDS)

minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR od 24. júna 1992 do 22. júna 1993 - Ľubomír Dolgoš (HZDS), od 22. júna 1993 do 15. marca 1994 viedol rezort premiér Vladimír Mečiar (HZDS)

minister poľnohospodárstva a výživy SR - Peter Baco (HZDS) minister kultúry SR od 1. januára 1993 do 15. marca 1994 - Dušan Slobodník (HZDS)

minister školstva SR od 24. júna 1992 do 26. septembra 1992 - Dušan Slobodník (HZDS), od 26. septembra 1992 do 22. júna 1993 - Matúš Kučera (HZDS), od 22. júna 1993 do 10. novembra 1993 - Roman Kováč (HZDS), od 10. novembra 1993 do 15. marca 1994 - Jaroslav Paška (SNS)

minister zdravotníctva SR od 24. júna 1992 do 24. novembra 1993 -Viliam Soboňa (HZDS), od 24. novembra 1993 do 15. marca 1994 - Irena Belohorská (HZDS)

minister vnútra SR - Jozef Tuchyňa (HZDS)

minister obrany SR od 16. marca 1993 do 15. marca 1994 - Imrich Andrejčák (HZDS)

ministerka spravodlivosti SR - Katarína Tóthová (HZDS)

minister dopravy a spojov SR - Roman Hofbauer (HZDS)

minister kontroly (ad interim) - Roman Kováč (HZDS)

predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie - Jozef Zlocha (HZDS)



Vláda SR od 15. marca 1994 do 13. decembra 1994

(Demokratická únia - DÚ, Kresťanskodemokratické hnutie - KDH, Strana demokratickej ľavice – SDĽ a Národno-demokratická strana - NDS)



predseda vlády SR - Jozef Moravčík (DÚ)

podpredseda vlády SR pre legislatívu - Ivan Šimko (KDH)

podpredseda vlády SR pre neekonomické rezorty - Roman Kováč (DÚ)

podpredsedníčka a vlády SR pre hospodárstvo - Brigita Schmögnerová (SDĽ)

minister zahraničných vecí SR - Eduard Kukan (DÚ)

minister obrany SR - Pavol Kanis (SDĽ)

minister vnútra SR - Ladislav Pittner (KDH)

minister spravodlivosti SR - Milan Hanzel (SDĽ)

minister financií SR - Rudolf Filkus (DÚ)

minister hospodárstva SR - Peter Magvaši (SDĽ) minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR - Milan Janičina (NDS)

minister dopravy, spojov a verejných prác SR - Mikuláš Dzurinda (KDH)

minister pôdohospodárstva SR - Pavol Koncoš (SDĽ)

minister životného prostredia SR - Juraj Hraško (SDĽ)

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Július Brocka (KDH)

minister zdravotníctva SR - Tibor Šagát (DÚ)

minister školstva a vedy SR - Ľubomír Harach (SDĽ)

minister kultúry SR - Ľubomír Roman (KDH)



Vláda SR od 13. decembra 1994 do 30. októbra 1998

(HZDS, SNS a Združenie robotníkov Slovenska - ZRS)



predseda vlády SR - Vladimír Mečiar (HZDS)

podpredsedníčka vlády SR - Katarína Tóthová (HZDS)

podpredseda vlády SR - Sergej Kozlík (HZDS)

podpredseda vlády SR - Jozef Kalman (ZRS)

minister zahraničných vecí SR od 13. decembra 1994 do 27. augusta 1996 - Juraj Schenk (HZDS), od 27. augusta 1996 do 11. júna 1997 - Pavol Hamžík (HZDS), od 11. júna 1997 do 6. októbra 1998 - Zdenka Kramplová (HZDS), od 6. októbra 1998 do 30. októbra 1998 – Jozef Kalman (ZRS)

minister hospodárstva SR od 13. decembra 1994 do 27. augusta 1996 - Ján Ducký (HZDS), od 27. augusta 1996 do 27. februára 1998 - Karol Cesnek (HZDS), od 27. februára 1998 do 30. októbra 1998 - Milan Cagala (HZDS)

minister obrany SR - Ján Sitek (SNS)

minister vnútra SR od 13. decembra 1994 do 27. augusta 1996 - Ľudovít Hudek (HZDS), od 27. augusta 1996 do 30. októbra 1998 - Gustáv Krajči (HZDS)

minister financií SR od 13. decembra 1994 do 14. januára 1998 – Sergej Kozlík (HZDS), od 14. januára 1998 do 30. októbra 1998 - Miroslav Maxon (HZDS)

minister kultúry SR - Ivan Hudec (HZDS)

minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR - Peter Bisák (ZRS)

minister zdravotníctva SR - Ľubomír Javorský (HZDS)

ministerka školstva SR - Eva Slavkovská (SNS)

minister spravodlivosti SR - Jozef Liščák (ZRS)

minister/ka práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 13. decembra 1994 do 27. februára 1998 - Oľga Keltošová (HZDS), od 27. februára 1998 do 30. októbra 1998 - Vojtech Tkáč (HZDS)

minister životného prostredia SR - Jozef Zlocha (HZDS)

minister pôdohospodárstva SR - Peter Baco (HZDS)

minister výstavby a verejných prác SR - Ján Mráz (ZRS)

minister dopravy, spojov a verejných prác SR od 13. decembra 1994 do 15. apríla 1997 - Alexander Rezeš (HZDS), od 16. apríla 1997 do 30. októbra 1998 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – Ján Jasovský (HZDS)



Vláda SR od 30. októbra 1998 do 15. októbra 2002

(Slovenská demokratická koalícia - SDK, Strana demokratickej ľavice - SDĽ, Strana maďarskej koalície - SMK a Strana občianskeho porozumenia - SOP, samotná SDK predstavovala koalíciu strán DÚ, KDH, DS, SDSS a SZS. Strana Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ) vznikla v januári 2000.)



predseda vlády SR - Mikuláš Dzurinda (SDK/SDKÚ)

podpredseda vlády SR pre ekonomiku - Ivan Mikloš (SDK/SDKÚ)

podpredseda vlády SR pre legislatívu - Ľubomír Fogaš (SDĽ)

podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu - Mária Kadlečíková (SOP), od 30. mája 2001 do 15. októbra 2002 - Pavol Hamžík (SOP)

podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj - Pál Csáky (SMK)

minister hospodárstva SR - Ľudovít Černák (SDK), od 21. októbra 1999 do 15. októbra 2002 - Ľubomír Harach (SDK)

minister obrany SR - Pavol Kanis (SDĽ), od 2. januára 2001 do 15. októbra 2002 - Jozef Stank (SDĽ)

minister vnútra SR - Ladislav Pittner (SDK/SDKÚ), od 14. mája 2001 do 15. októbra 2002 - Ivan Šimko (SDK/SDKÚ)

ministerka financií SR - Brigita Schmögnerová (SDĽ), od 29. januára 2002 do 15. októbra 2002 - František Hajnovič (SDĽ)

minister kultúry SR - Milan Kňažko (SDK/SDKÚ)

minister zdravotníctva SR - Tibor Šagát (SDK), od 10. júla 2000 - 15. októbra 2002 - Roman Kováč (SDK)

minister školstva SR - Milan Ftáčnik (SDĽ), od 18. apríla 2002 do 15. októbra 2002 - Peter Ponický (SDĽ)

minister spravodlivosti SR - Ján Čarnogurský (KDH/SDK)

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Peter Magvaši (SDĽ)

minister životného prostredia SR - László Miklós (SMK)

minister pôdohospodárstva SR - Pavel Koncoš (SDĽ)

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - Gabriel Palacka (KDH/SDK/SDKÚ), od 12. augusta 1999 do 22. júna 2002 Jozef Macejko (SDK/SDKÚ), od 22. júna 2002 do 15. októbra 2002 poverený riadením rezortu podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

minister výstavby a regionálneho rozvoja SR - István Harna (SMK)



Vláda SR od 16. októbra 2002 do 4. júla 2006

(SDKÚ-DS, SMK, KDH, Aliancia nového občana - ANO)



predseda vlády SR - Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS)

podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny - Pál Csáky (SMK)

podpredseda vlády SR a minister financií SR - Ivan Mikloš (SDKÚ-DS)

podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR - Robert Nemcsics (ANO), od 23. septembra 2003 do 24. augusta 2005 - Pavol Rusko (ANO), od 4. októbra 2005 do 4. júla 2006 - Jirko Malchárek (ANO)

podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR - Daniel Lipšic (KDH), od 8. februára 2006 do 4. júla 2006 - Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS)

minister zahraničných vecí SR - Eduard Kukan (SDKÚ-DS)

minister vnútra SR - Vladimír Palko (KDH), od 8. februára 2006 do 4. júl 2006 - Martin Pado (SDKÚ-DS)

minister obrany SR - Ivan Šimko (SDKÚ-DS), od 10. októbra 2003 do 1. februára 2006 - Juraj Liška (SDKÚ-DS) , od 1. februára 2006 do 4. júla 2006 - Martin Fedor (SDKÚ-DS)

minister kultúry SR - Rudolf Chmel (ANO), od 24. mája 2005 do 5. apríla 2006 - František Tóth (ANO), od 5. apríla 2006 do 4. júla 2006 opäť Rudolf Chmel

minister zdravotníctva SR - Rudolf Zajac (ANO)

minister školstva SR - Martin Fronc (KDH), od 8. februára 2006 do 4. júla 2006 - László Szigeti (SMK)

minister pôdohospodárstva SR - Zsolt Simon (SMK)

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - Pavol Prokopovič (SDKÚ-DS)

minister výstavby a regionálneho rozvoja SR - László Gyurovsky (SMK)

minister/ka práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS), od 17. októbra 2005 do 4. júla 2006 - Iveta Radičová

minister životného prostredia SR - László Miklós (SMK)



Vláda SR od 4. júla 2006 do 8. júla 2010

(Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS)



predseda vlády SR - Robert Fico (Smer-SD)

podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny - Dušan Čaplovič (Smer-SD)

podpredseda vlády SR a minister vnútra SR - Robert Kaliňák (Smer-SD)

podpredseda vlády SR a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR - Ján Mikolaj (SNS)

podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR od 4. júla 2006 do 23. júna 2009 - Štefan Harabin (nominant ĽS-HZDS), od 26. marca 2009 do 3. júla 2009 riadil ministerstvo predseda vlády Robert Fico, od 3. júla 2009 do 8. júla 2010 - Viera Petríková (ĽS-HZDS)

minister financií SR - Ján Počiatek (Smer-SD)

minister zahraničných vecí SR od 4. júla 2006 do 26. januára 2009 - Ján Kubiš (nominant Smeru-SD), od 26. januára 2009 do 8. júla 2010 - Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD)

minister obrany SR - František Kašický (Smer-SD), od 30. januára 2008 do 8. júla 2010 - Jaroslav Baška (Smer-SD)

minister kultúry a cestovného ruchu SR - Marek Maďarič (Smer-SD)

minister hospodárstva a výstavby - Ľubomír Jahnátek (Smer-SD)

minister zdravotníctva SR - Ivan Valentovič (Smer-SD), od 3. júna 2006 do 8. júla 2010 - Richard Raši (Smer-SD)

minister/ka pôdohospodárstva SR od 4. júla 2006 do 28. novembra 2007 - Miroslav Jureňa (ĽS-HZDS), od 28. novembra 2007 do 18. októbra 2008 - Zdenka Kramplová (ĽS-HZDS), od 18. októbra 2008 do 16. septembra 2009 - Stanislav Becík (ĽS-HZDS), od 16. septembra 2009 do 8. júla 2010 - Vladimír Chovan (ĽS-HZDS)

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - Ľubomír Vážny (Smer-SD)

ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Viera Tomanová (Smer-SD)

minister výstavby a regionálneho rozvoja SR od 4. júla 2006 do 15. apríla 2009 - Marian Janušek (SNS), od 15. apríla 2009 do 11. marca 2010 - Igor Štefanov (SNS), od 11. marca 2010 do 8. júla 2010 - Ján Mikolaj (SNS)

minister životného prostredia SR od 4. júla 2006 do 18. augusta 2008 - Jaroslav Izák (SNS), od 18. augusta 2008 do 5. mája 2009 - Ján Chrbet (SNS), od 6. mája 2009 do 20. mája 2009 - poverený riadením ministerstva Ján Mikolaj (SNS), od 20. mája 2009 do 28. augusta 2009 - Viliam Turský (SNS), od 28. augusta 2009 do 28. októbra 2009 – poverený riadením ministerstva Dušan Čaplovič (Smer-SD), od 29. októbra 2009 do 30. júna 2010 - Jozef Medveď (Smer-SD)



Vláda SR od 9. júla 2010 do 4. apríla 2012

(SDKÚ-DS, KDH, Sloboda a solidarita - SaS, Most-Híd)



predsedníčka vlády SR – Iveta Radičová (SDKÚ-DS)

1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Ján Figeľ (KDH)

podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny – Rudolf Chmel (Most-Híd)

podpredseda vlády SR a minister financií - Ivan Mikloš (SDKÚ-DS)

podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny - Jozef Mihál (SaS)

minister zahraničných vecí SR– Mikuláš Dzurinda (SDKÚ-DS)

minister obrany SR - Ľubomír Galko (SaS), od 28. novembra 2011 poverená vedením rezortu premiérka Iveta Radičová

minister vnútra SR – Daniel Lipšic (KDH)

ministerka spravodlivosti SR - Lucia Žitňanská (SDKÚ-DS)

minister hospodárstva SR - Juraj Miškov (SaS)

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR - Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS)

minister zdravotníctva SR - Ivan Uhliarik (KDH)

minister kultúry SR - Daniel Krajcer (SaS)

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Zsolt Simon (Most-Híd)

minister životného prostredia SR od 1. novembra 2010 do 4. apríla 2012 - József Nagy (Most-Híd)



Vláda SR od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016

(jednofarebná vláda strany Smer-SD)



predseda vlády SR – Robert Fico (Smer-SD)

podpredseda vlády a minister vnútra SR - Robert Kaliňák (Smer-SD)

podpredseda vlády a minister financií SR - Peter Kažimír (Smer-SD)

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD)

podpredseda vlády SR pre investície od 26. novembra 2012 do 23. marca 2016 - Ľubomír Vážny (Smer-SD)

minister hospodárstva SR od 4. apríla 2012 do 3. júla 2014 - Tomáš Malatinský (nominant Smeru-SD), od 3. júla 2014 do 6. mája 2015 - Pavol Pavlis (Smer-SD), od 6. mája 2015 do 16. júna 2015 - Peter Kažimír, minister financií SR poverený riadením Ministerstva hospodárstva SR, od 16. júna 2015 do 23. marca 2016 - Vazil Hudák (nominant Smeru-SD)

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Ján Počiatek (Smer-SD)

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Ľubomír Jahnátek (Smer-SD)

minister obrany SR, od 22. marca 2016 v demisii - Martin Glváč (Smer-SD)

minister spravodlivosti SR – Tomáš Borec (nominant Smeru-SD)

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Ján Richter (Smer-SD)

minister životného prostredia SR - Peter Žiga (Smer-SD)

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR od 4. apríla 2012 do 3. júla 2014 – Dušan Čaplovič (Smer-SD), od 3. júla 2014 do 25. novembra 2014 - Peter Pellegrini (Smer-SD), od 25. novembra 2014 do 23. marca 2016 - Juraj Draxler (nominant Smeru-SD)

minister/ka zdravotníctva SR od 4. apríla 2012 do 6. novembra 2014 - Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD), od 6. novembra 2014 do 23. marca 2016 - Viliam Čislák (nominant Smeru-SD)

minister kultúry SR – Marek Maďarič (Smer-SD)



Vláda SR od 23. marca 2016 do 22. marca 2018

(Smer-SD, SNS, Most-Híd a do 31. augusta 2016 #Sieť)



predseda vlády SR - Robert Fico (Smer-SD)

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu - Peter Pellegrini (Smer-SD)

podpredseda vlády a minister vnútra SR – Robert Kaliňák (Smer-SD)

podpredseda vlády a minister financií SR - Peter Kažimír (Smer-SD

podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti SR - Lucia Žitňanská (Most-Híd)

podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Gabriela Matečná (SNS)

podpredseda vlády a minister životného prostredia SR - László Sólymos (Most-Híd)

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD)

minister obrany SR – Peter Gajdoš (SNS)

minister hospodárstva SR – Peter Žiga (Smer-SD)

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR od 23. marca 2016 do 31. augusta 2016 - Roman Brecely (#Sieť), od 31. augusta 2016 - Árpád Érsek (Most-Híd)

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Ján Richter (Smer-SD)

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR od 23. marca 2016 do 31. augusta 2017 – Peter Plavčan (nominant SNS), od 1. septembra 2017 do 13. septembra 2017 poverená riadením ministerstva Gabriela Matečná (SNS), od 13. septembra 2017 – Martina Lubyová (SNS)

minister zdravotníctva SR – Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)

minister kultúry SR od 23. marca 2016 do 7. marca 2018 – Marek Maďarič (Smer-SD), od 7. marca 2018 do 22. marca 2018 - poverený riadením Ministerstva kultúry SR Peter Pellegrini (Smer-SD)



Vláda SR od 22. marca 2018 do 20. marca 2020

(Smer-SD, SNS, Most-Híd)



predseda vlády SR – Peter Pellegrini (Smer-SD)

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu – Richard Raši (Smer-SD)

podpredseda vlády a minister financií SR od 22. marca 2018 do 11. apríla 2019 Peter Kažimír (Smer-SD), od 11. apríla 2019 do 7. mája 2019 poverený riadením Ministerstva financií SR premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), od 7. mája 2019 do 20. marca 2020 viedol Ministerstvo financií SR – Ladislav Kamenický (Smer-SD)

podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Gabriela Matečná (SNS)

podpredseda vlády a minister životného prostredia SR od 22. marca 2018 do 28. januára 2020 - László Sólymos (Most-Híd), od 28. januára 2020 do 20. marca 2020 poverený vedením Ministerstva životného prostredia SR Árpád Érsek (Most-Híd)

minister/ka vnútra SR od 22. marca 2018 do 17. apríla 2018 – Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), od 17. apríla 2018 do 26. apríla 2018 - poverený riadením Ministerstva vnútra SR – Peter Pellegrini, od 26. apríla 2018 do 20. marca 2020 – Denisa Saková (Smer-SD)

ministerka zdravotníctva SR od 22. marca 2018 od 17. decembra 2019 – Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), od 17. decembra 2019 poverený vedením rezortu zdravotníctva premiér Peter Pellegrini

minister spravodlivosti SR – Gábor Gál (Most-Híd)

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD)

minister obrany SR – Peter Gajdoš (SNS)

minister hospodárstva SR – Peter Žiga (Smer-SD)

minister dopravy a výstavby SR - Árpád Érsek (Most-Híd)

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Ján Richter (Smer-SD)

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR – Martina Lubyová (SNS)

ministerka kultúry SR - Ľubica Laššáková (Smer-SD)

Bratislava 20. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok v Prezidentskom paláci z rúk premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) demisiu doterajšej vlády. Nový kabinet Igora Matoviča vymenuje v sobotu (21. 3.).Prezidentka sa poďakovala končiacemu vládnemu kabinetu a premiérovi. Ocenila, že v čase, kedy Pellegrini viedol vládu, došlo k viacerým pozitívnym zmenám. Vyzdvihla schopnosť kabinetu pohotovo reagovať na zdravotnú krízu súvisiacu so šírením nového koronavírusu na Slovensku.V tejto súvislosti ocenila, že dosluhujúci premiér dokázal nájsť "spoločnú reč" so svojim nástupcom. Prezidentka verí, že k odovzdaniu a prevzatiu moci dôjde politicky kultúrnym a spoločensky civilizovaným spôsobom. "," povedala.Pellegrinimu sa poďakovala za spoluprácu. "" povedala.Pellegrini skonštatoval, že bolo pre neho cťou byť súčasťou vlády a viesť ju v dobrých i ťažších časoch. Je rád, že odovzdáva novej vláde krajinu, ktorá je rešpektovaná v zahraničí, dosiahla úspechy, ale má pred sebou aj ďalšie výzvy.," poznamenal s tým, že želá všetko dobré novej vláde, Slovensku aj prezidentke. Hlave štátu poďakoval za dobré vzťahy. "," uzavrel Pellegrini.Pellegriniho vládu tvorili strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Kabinet vystriedal tretiu vládu Roberta Fica, ktorá odstúpila po protestoch vyvolaných vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Po parlamentných voľbách 2016 vznikol pôvodne kabinet zložený zo štyroch strán, Smeru-SD, SNS, Mosta-Híd a Siete. Po rozpade Siete si trojlístok rozdelil pozície po strane Radoslava Procházku a vládol až do vynútenej výmeny vlády za tú Pellegriniho.Pellegriniho vládu tvorili podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši, podpredseda vlády a minister financií Ladislav Kamenický, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Ministrom zahraničných vecí bol Miroslav Lajčák, minister obrany Peter Gajdoš, ministerka vnútra Denisa Saková, minister hospodárstva Peter Žiga, minister dopravy Árpád Érsek, ktorý bol poverený riadením ministerstva životného prostredia, minister spravodlivosti Gábor Gál, minister práce Ján Richter, ministerka školstva Martina Lubyová a ministerkou kultúry bola Ľubica Laššáková. Pellegrini bol tiež poverený riadením ministerstva zdravotníctva.Pellegrini by mal v parlamente obsadiť post podpredsedu snemovne. Plénum o tom rozhodne na najbližšej schôdzi parlamentu v utorok (24. 3.).