VIDEO: Prezidentka Z.Čaputová prijíma lídrov Za ľudí, Sme rodina a SaS

A.Kiska: Budem klásť I.Matovičovi veľa otázok,vláda má mať morálny kredit

Bratislava 3. marca (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová prijíma v paláci lídrov Za ľudí Andreja Kisku, Sme rodina Borisa Kollára a SaS Richarda Sulíka. Hovoriť s nimi bude o ich záujme vstúpiť do koalície. Ak sa potvrdí vôľa vytvoriť vládu, prezidentka poverí jej zostavením lídra OĽaNO Igora Matoviča.Hlava štátu o tom informovala po stretnutím s Matovičom. Líder OĽaNO potvrdil, že sa stretáva s potenciálnymi partnermi. Už sa zišiel so Sulíkom a Kollárom, v utorok ho čaká rokovanie s Kiskom. Prezidentkin postup Matovič ocenil. Uviedol, že pri zostavovaní vlády nechce nič urýchľovať, ale chce, aby to bolo čím skôr.Predseda Za ľudí Andrej Kiska očakáva, že vláda bude mať silný odborný a morálny kredit. Lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi bude na utorkovom stretnutí klásť podľa svojich slov veľa otázok. Informoval tiež o tom, že vo štvrtok (5. 3.) sa zíde predsedníctvo strany Za ľudí, ktoré rozhodne, či dá Kiskovi mandát oficiálne rokovať s Matovičom o zostavení vlády. Kiska to povedal na brífingu po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.," vyhlásil Kiska. Jeho utorkové stretnutie s Matovičom bude mať informatívny charakter, Kiskova strana nemá žiadne požiadavky. "," priblížil. Matoviča sa chce napríklad pýtať na prístup k priamej demokracii či záväznosti referend.Kiska sa chce tiež Matoviča pýtať na prípadných nominantov. "," dodal v tejto súvislosti.Líder Za ľudí sa pravidelne stretáva s predstaviteľmi svojej strany, štvrtkové stretnutie predsedníctva rozhodne, či dostane mandát na oficiálne rokovanie s Matovičom." odpovedal Kiska na otázku, či by chcel trojkoalíciu alebo štvorkoalíciu. Jeho strana si podľa neho uvedomuje veľkú zodpovednosť.Kiska podľa svojich slov rozumie potrebe mať ústavnú väčšinu. "," dodal s tým, že štvorkoalícia je podľa neho stabilnejšia ako trojkoalícia.," odpovedal na otázky o nominantoch strany Za ľudí na jednotlivé rezorty. Kiska nechcel odpovedať na otázku, či sa vidí skôr v parlamente alebo v exekutíve. Vyjednávací tím odsúhlasí podľa neho predsedníctvo strany.