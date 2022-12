Prezidentka Z. Čaputová sa rozlúčila s generálporučíkom Šimkom

Bratislava 20. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v utorok v Prezidentskom paláci rozlúčila s generálporučíkom Vladimírom Šimkom pred jeho odchodom do výslužby. Poďakovala mu za výnimočnú celoživotnú službu vlasti a odovzdala mu ďakovný list.



"Ako vždy, keď odchádza do výslužby člen našej generality, cítime, že je to strata pre krajinu i ozbrojené sily. Ale vieme, že to, čo ste pre nás urobiť mohli, ste už urobili, čo vás oprávnene môže naplniť hrdosťou a nás pocitom vďačnosti za vami odvedenú prácu," uviedla hlava štátu.