Prezidentka Z. Čaputová sa stretla s J. Ježíkovou a R. Sujom

Bratislava 12. marca (TASR) - Zlyhania, ku ktorým došlo, sú už nenapraviteľným faktom, ale kompetentní sú pripravení urobiť všetko pre to, aby sa situácia s prihlasovaním na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 výrazne zlepšila. Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa v piatok stretla so štátnou tajomníčkou ministerstva zdravotníctva Janou Ježíkovou, dočasným riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Róbertom Sujom a expertkou na problematiku seniorov Lýdiou Brichtovou.



Prezidentka pripomenula, že už začiatkom týždňa označila spôsob prihlasovania sa na vakcináciu za ľudsky nedôstojné preteky o život. "Po stretnutí môžem skonštatovať, že dnes si už všetky zúčastnené strany problémy systému a jeho chyby uvedomujú rovnako," poznamenala Čaputová.



Od dočasného riaditeľa NCZI dostala prísľub zjavného zlepšenia v porovnaní so súčasným stavom už na budúci týždeň. Suja totiž podotkol, že nedokáže okamžite odstrániť nedostatky, ktoré boli spôsobené tým, že sa mesiace zanedbávala príprava kvalitného systému. Rezort zdravotníctva a NCZI zároveň podľa prezidentky vnímajú aj potrebu rozšíriť možnosť prihlasovania sa na očkovanie telefonicky, keďže mnoho ľudí vo vyššom veku nemá prístup k internetu alebo im nemá kto pomôcť. "Aktuálne sa zvyšujú kapacity telefonického centra, pomáhať majú aj vojaci a dobrovoľníci," doplnila Čaputová.



Prezidentka na stretnutí otvorila aj tému očkovania vážne chorých. Situáciu by mal čiastočne vyriešiť nový spôsob prihlasovania sa cez tzv. čakáreň. Na riadnu systémovú zmenu však bude potrebná zmena vyhlášky, o čo chce hlava štátu požiadať nového ministra zdravotníctva.