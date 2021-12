Prezidentka Z. Čaputová: Slovensko potrebuje stabilitu

Bratislava 29. decembra (TASR) - Slovensko potrebuje stabilitu, to je kľúčové, myslí si prezidentka SR Zuzana Čaputová. V novom roku treba podľa nej ukončiť nekonečné politické súboje a viac počúvať odborníkov. Apeluje tiež na vyriešenie otázky, ako udržať zdravotníkov na Slovensku. Uviedla to v koncoročnej bilancii pre TASR.



"Nemôžeme si dovoliť sledovať nekonečné politické súboje, ktoré nemajú víťaza, iba porazených, a potrebujeme viac počúvať a rešpektovať odborníkov," zdôraznila hlava štátu.



Požiadavky zdravotníkov na zvýšenie platov a vyšší objem financií v zdravotníctve považuje prezidentka za oprávnené. "Od ich motivácie slúžiť v našom zdravotníctve závisia naše zdravie a naše životy. Už dnes ich máme málo a pokiaľ im nevytvoríme adekvátne podmienky vrátane tých mzdových, bude ich ešte menej," skonštatovala Čaputová. Dodala, že lepšie podmienky zdravotníkom ponúkajú všetky okolité krajiny.



Slovenská spoločnosť podľa prezidentky zápasí o to, aké hodnoty budú vo verejnom priestore prevládať. "Či to bude sebectvo a bezohľadnosť, agresívny slovník a správanie, nízka politická kultúra a klamstvo ako pracovná metóda alebo sa pokúsime vybudovať slušnú spoločnosť, v ktorej budú platiť pravidlá a rešpekt k odbornosti," vyhlásila.