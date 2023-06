Prezidentka: SAV zastrešuje špičkové vedecké pracoviská a vedecké tímy

Bratislava 23. júna (TASR) – Za zásadnú výzvu do nasledujúcich rokov považuje prezidentka SR Zuzana Čaputová obnovenie dôvery v spoločnosti, vrátane dôvery a porozumenia medzi vedeckou a širokou laickou verejnosťou. Uviedla to v príhovore pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied (SAV).



Podľa slov prezidentky SAV zastrešuje špičkové vedecké pracoviská a vedecké tímy a predstavuje základňu vedeckého bádania a vzdelanosti na Slovensku. "Pre inštitúciu, ktorá sa upísala takýmto trvalým hodnotám, nie je 70 rokov veľa," povedala. Naše znalosti sa podľa nej v priebehu posledných desaťročí rozšírili nevídaným tempom. Ako tvrdí, podpísal sa pod to aj rozvoj informačných technológií.



"Ľudské poznanie dnes preniká do oblastí, kam pred 70. rokmi nemalo prístup. Odkrývame nové rozmery v štruktúre hmoty, dotýkame sa vzdialených hlbín vesmíru, dokážeme liečiť nedávno neliečiteľné choroby. Využívame čoraz progresívnejšie materiály a technológie," uviedla hlava štátu. Rozvoj humanitných a spoločenských vied nám podľa jej slov lepšie pomáha pochopiť smerovanie spoločnosti a rozvíjať ju v mnohých rozmeroch. "K tomuto poznaniu zásadnou mierou prispieva práve SAV, ktorá sa navyše popri základnom i aplikovanom výskume v rámci vlastných vedeckých projektov podieľa aj na zahraničných projektoch a vzdelávaní študentov," poznamenala v príhovore.



S príbehmi a prácou viacerých vedcov sa prezidentka stretla aj pri udeľovaní najvyšších štátnych vyznamenaní. Prínos vedcov pre krajinu podľa nej zaväzuje ústavných činiteľov, aby sa snažili vytvárať čo najlepšie podmienky pre rozvoj vzdelania a vedy. "Verím, že sa s takýmto cieľom po voľbách stotožní každá vláda, schopná myslieť na budúcnosť a záujmy našej krajiny," povedala.



Závratné tempo informačných technológií podľa Čaputovej nie je len hybnou silou poznania, ale podnecuje aj opačný trend. Poukázala na spochybňovanie vedeckých názorov aj vedou verifikovaných faktov, pohŕdanie odbornými autoritami a dokonca šírenie klamstiev, dezinformácií či nenávisti. Vyzvala vedcov, aby aktívne vstupovali do verejného diskurzu.