Prezidentka zablahoželala k 95. narodeninám Branislavovi Tvarožkovi

Bratislava 2. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu zablahoželala k 95. narodeninám Branislavovi Tvarožkovi. Jeho rodina stála pri vzniku československých légií a prvej Československej republiky. Do protifašistického odboja sa zapojil už ako stredoškolák a pôsobil v ňom až do konca vojny. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Tvarožek je posledným žijúcim z vojakov, ktorí sprevádzali veliteľov povstania generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta. Päť rokov strávil v jáchymovských uránových baniach, rehabilitácie sa dočkal až po Nežnej revolúcii.



Hlava štátu ocenila jeho hrdinstvo a vieru, že zlo, aj keď disponuje veľkou mocou, je možné prekonať, hoci si to vyžaduje veľké a dlhodobé úsilie a niekedy aj najvyššie obete. „Myslím na to aj v súčasnosti, keď síce žijeme v demokracii, ale neustále zaznamenávame návraty nebezpečných ideológií a popieranie či skresľovanie dôležitých historických udalostí," uviedla v liste.



Tvarožek je podľa prezidentky jedným z tých, ktorí tvoria živú pamäť národa a sú pre spoločnosť dôkazom, aké dôležité je postaviť sa zlu a stáť na strane pravdy a nádeje.



Čaputová mu ešte v januári tohto roka udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.