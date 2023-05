Prezidentka zablahoželala tureckému prezidentovi k znovuzvoleniu

Bratislava 29. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová zablahoželala tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi k znovuzvoleniu do funkcie. Zaslala mu blahoprajný telegram. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



"V súčasnej dobe, keď náš sused a priateľ Ukrajina čelí bezprecedentnej agresii zo strany Ruskej federácie, sa medzi mnohými výzvami, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo, dostáva do popredia hlavne otázka bezpečnosti. Dúfam preto, že sa v záujme posilnenia našej spoločnej bezpečnosti podarí dokončiť ratifikačný proces pristúpenia Švédska do Severoatlantickej aliancie ešte pred samitom vo Vilniuse," uviedla hlava štátu. Erdogan sa v minulosti vyjadril, že stále nie je pripravený podporiť členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii, keďže Štokholm podľa neho poskytuje útočisko teroristickým organizáciám.



Občanom Turecka prezidentka zaželala mier, rozvoj, stabilitu, prosperitu a napredovanie v budovaní demokratickej spoločnosti. Verí, že vzťahy medzi Slovenskom a Tureckom sa budú úspešne rozvíjať vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a v prospech občanov oboch štátov.



Úradujúci prezident Erdogan sa v nedeľu (28. 5.) stal víťazom druhého kola prezidentských volieb v Turecku. Týmto víťazstvom sa jeho doteraz 20 rokov trvajúce vládnutie Turecku predĺži do roku 2028.