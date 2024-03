Prezidentka: Žiadna iná alternatíva by nás nechránila tak ako Aliancia

Bratislava 27. marca (TASR) - Pred dvomi dekádami Slovensko urobilo najdôležitejšie a najlepšie možné rozhodnutie pre svoju bezpečnosť. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v otváracom príhovore na stredajšom spomienkovom večere k 20. výročiu vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie (NATO) v bratislavskom Primaciálnom paláci. Považuje za dôležité, aby Slovensko aj naďalej bolo nielen spojencom na papieri, ale aj skutočným priateľom v praxi.



Otázku NATO označila prezidentka za otázku bezpečnosti Slovenska a jeho občanov. "NATO sme my a vďaka NATO sme dnes v bezpečí. Žiadna iná alternatíva by nás dnes nechránila tak, ako nás chráni Aliancia, kde naozaj platí jeden za všetkých, všetci za jedného," vyhlásila. Zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa o členstvo SR v Aliancii pričinili a ktorí bezpečnosti Slovenska zasvätili celý svoj profesionálny život.



Podľa hlavy štátu sa stráca konsenzus v zahraničnej a bezpečnostnej politike SR. Pripomenula, že invázia na Ukrajinu vrátila do Európy veľkú vojnu, pretože sa ruské politické vedenie rozhodlo pretaviť do reality svoj sen o znovurozdelení nášho kontinentu na sféry vplyvu. "A v tejto, z môjho pohľadu najvážnejšej bezpečnostnej situácii od nášho vzniku v roku 1993, nám na Slovensku chýba zhoda na tom, kam vlastne patríme," zhodnotila.



Príčiny vidí v dezinformáciách, propagande, ale aj v podcenenej komunikácii politikov o Aliancii. "Povestný dáždnik Severoatlantickej aliancie nás síce naďalej chráni, členstvo v ňom má však u nás hneď po Grécku najnižšiu verejnú podporu spomedzi všetkých spojencov," podotkla. Nemožno podľa nej ignorovať ani to, že časť relevantných politických strán začala zneužívať tému NATO na vnútropolitické súboje.



"Skutočné či domnelé chyby spojencov nie sú prezentované ako niečo, čoho sa musíme v budúcnosti vyvarovať alebo sa z nich poučiť, ale sú využívané na ospravedlnenie krokov našich oponentov. Rétorika nielen politického extrému, ale aj niektorých ľudí, ktorí dnes sedia vo vláde, robí z nášho kľúčového aliančného spojenca, Spojených štátov amerických, pomaly väčšieho nepriateľa ako z krajiny, ktorá napadla nášho suseda a ktorá nás sama zaradila na zoznam nepriateľov," komentovala.



Prezidentka zdôraznila potrebu úsilia o zvýšenie podpory členstva v NATO. "V roku 1999, keď sa začal náš prístupový proces do NATO oživovať, mal vstup do Aliancie 28-percentnú podporu verejnosti. V máji 2004 už táto podpora dosiahla 52 percent. Zmena nastala aj vďaka spolupráci všetkých politických strán, ktorým naozaj išlo o Slovensko," doplnila s tým, že toto úsilie vtedy spojilo politikov ľavice aj pravice.