Prezidentka: Žiadna zámienka nemôže ospravedlniť utrpenie Ukrajincov

Bratislava 24. februára (TASR) - Svojím rozsahom a charakterom sa ruská agresia úplne vymyká z úrovne európskej civilizácie 21. storočia. Žiadna zámienka, žiadna výhovorka Kremľa nemôže ospravedlniť utrpenie, ktoré Ukrajincom svojou agresiou spôsobili. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti prvého výročia vojny na Ukrajine. Pripomenula, že každodennou realitou častí Ukrajiny, kde vstúpili ruskí vojaci, sú masové hroby, mučenie či odvlečení ľudia.



"V tejto vojne nie sú najmenšie pochybnosti, kto je agresor a kto sa bráni a ani o tom, kto chce vojnu a kto chce mier. Ak by si Vladimir Putin želal mier, môže kedykoľvek nariadiť stiahnutie svojich vojakov z Ukrajiny. On však už 365 dní ukazuje, že si želá pravý opak," skonštatovala hlava štátu.



Solidarita svetového spoločenstva s Ukrajinou je podľa Čaputovej nevídane silná. "Uvedomujeme si, že naša pomoc je pomocou ľuďom v nešťastí, našim susedom, s ktorými tu budeme spolunažívať veky, bez ohľadu na politické garnitúry na jednej či druhej strane hraníc," vyhlásila.



Prezidentka je presvedčená, že aktuálne neľahké časy a krízy zvládneme, ak aj naďalej zachováme pokoj a rozvahu, budeme sa riadiť pravdou a nepodľahneme strachu, lži a manipuláciám.