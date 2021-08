Prezidentka: Zmenšujme priestor na nenávisť ľudskosťou a rešpektom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dušan Hein

Bratislava 1. augusta (TASR) - Štatistiku holokaustu tvoria tisícky individuálnych ľudských tragédií, z ktorých každá si zaslúži osobitnú pozornosť a osobitnú zmienku. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu (2. 8.). Zároveň vyzvala na zmenšovanie priestoru pre nenávisť. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec." skonštatovala prezidentka.Zmenšovanie priestoru pre nenávisť je podľa Čaputovej spoločnou povinnosťou. "vyzvala.Prezidentka poukázala na príbehy o otrockej práci mužov v pracovných táboroch, ktorí stavali priehrady a železničné trate či príbehy Rómov z južných častí krajiny, ktorých naložili do vagónov a odviezli do koncentračných táborov. Upozornila tiež na masové popravy na etnickom princípe alebo popravy, ktoré boli odplatou za pomoc partizánom v odboji na sklonku vojny, ale aj mučenie ľudí v Kremničke, Kováčovej, Nemeckej, Zvolene, Krupine a v obciach Lutila, Čierny Balog, Ilija a Tisovec.Pamätný deň rómskeho holokaustu si európska verejnosť pripomína 2. augusta, keď došlo k likvidácii najväčšieho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V noci z 2. na 3. augusta 1944 nacisti v plynových komorách zavraždili 2897 rómskych mužov a žien. Celkový počet rómskych obetí druhej svetovej vojny predstavuje 300.000 až 500.000 osôb.