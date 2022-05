Prezidentka zvažuje výber konkrétneho termínu návštevy Ukrajiny

Bratislava 7. mája (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová zvažuje výber konkrétneho termínu návštevy Ukrajiny. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že eviduje pozvanie od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



"Chcem tam prísť s konkrétnym cieľom alebo účelom. Nechcem to uchopiť ako vojnovú turistiku," podotkla v relácii. Takáto návšteva je podľa nej spôsob vyjadrenia podpory Ukrajine.



Zľahčovanie alebo ospravedlňovanie ruskej agresie považuje za absurdné. "Príčina podľa mňa súvisí s veľmi intenzívnou ruskou propagandou, ktorá od roku 2014 veľmi intenzívne narastala," dodala hlava štátu.



Je podľa nej legitímne, že slovenská vláda pristúpila ku krokom na zabránenie šírenia dezinformácií možnosťou zablokovať niektoré weby. "Aj toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, dané subjekty sa môžu obrátiť na súd, aby preskúmal dôvodnosť takéhoto rozhodnutia," podotkla prezidentka.



Považuje za vysoko pravdepodobné, že budú časom odsúdení páchatelia vojnových zločinov na Ukrajine. Zopakovala potrebu jednotného postupu štátov EÚ v energetickej politike voči Rusku.



Na avizovanom stretnutí s prvou dámou USA Jill Bidenovou by sa mali baviť najmä o pomoci SR ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnou. "Zahraničie vníma mieru solidarity, ktorú naši ľudia prejavujú ukrajinským utečencom," dodala hlava štátu.