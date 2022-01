Prezidentka:Musíme sa pripraviť na všetky scenáre týkajúce sa Ukrajiny

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovensko sa musí podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej preventívne pripraviť na všetky scenáre v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Súhlasí s krokmi, ktoré sme ako NATO a EÚ doteraz prijali a považuje za dôležité urobiť všetko preto, aby sa situácia nezhoršovala. "Potrebujeme však posilniť aj našu vlastnú, slovenskú, pripravenosť v prípade, že sa situácia na východ od našich hraníc bude naďalej zhoršovať a Rusko Ukrajinu znovu napadne," uviedla v stanovisku, ktoré TASR poslal hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



"Veľmi ma mrzí, že napriek našej otvorenosti a pokračujúcemu diplomatickému úsiliu, ktoré vnímam ako jedinú dobrú cestu k nájdeniu riešenia súčasnej situácie, januárové rokovania s ruskou stranou zatiaľ nepriniesli zníženie napätia, skôr naopak," skonštatovala prezidentka s tým, že dialóg s Ruskom považuje za potrebný a správny.



Podotkla, že zdieľame jeden bezpečnostný priestor, európsky kontinent, kde chcú všetky krajiny žiť aj naďalej v bezpečí. "Platí, že jedným zo základných predpokladov na takéto spolunažívanie je vzájomný rešpekt voči pravidlám, ktoré sme si spoločne vrátane Ruskej federácie dohodli."



Zdôraznila, že je dôležité urobiť maximum pre to, aby situácia nevyeskalovala. Na druhú stranu považuje za nezodpovedné nepripraviť sa na to. "Od preverenia krízového manažmentu a obranyschopnosti štátu po zintenzívnenie podpory Ukrajiny a komunikácie s našimi spojencami a partnermi," spresnila prezidentka.