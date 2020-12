Prezidentka vo svojej Abecede 2020 hovorí o justícii či kauzách

Bratislava 29. decembra (TASR) – Najväčšie zmeny v prospech zvýšenia dôveryhodnosti justície, test citlivosti na obmedzovanie ľudských práv, ale aj snahu nestratiť nádej, túžbu po istote a hrdosť na ľudí z malej krajiny, ktorí dokážu veľké veci.



V osobnom zozname slov podľa písmen abecedy, ktoré jej najsilnejšie evokujú dianie v roku 2020, ich spomína prezidentka SR Zuzana Čaputová. V druhej časti Abecedy 2020 spomína slová začínajúce na písmená od H po N.



S písmenom H sa prezidentke v aktuálnom roku spája najmä Hrdosť na Slovensko a Slovákov. Cíti ju vždy, keď sa hovorí o Slovákoch, ktorí hoci pochádzajú z malej krajiny, dokážu robiť veľké veci.







"Som hrdá aj na to, ako sme sa spoločne zomkli a dokázali zvládnuť prvú vlnu pandémie COVID-19,“ dodala Čaputová. V období, ktoré poznamenáva práve nový koronavírus, zdôraznila aj slovo Istota. “Všetci k nej inklinujeme, všetci po nej túžime, o to viac v období, ktoré je tak veľmi zneisťujúce, ako bol rok 2020,“ povedala.



Pri slove, začínajúcom sa na písmeno J, pri asociácii s rokom 2020 vyslovila Justícia. "Veľká téma tohto roka, myslím, že sa podarili doteraz najväčšie zmeny k lepšiemu, a to v rovine individuálnych prípadov i nastavení systémových zmien," dodala. S tým súvisí podľa nej aj viditeľný pokrok v tom, ako sa riešia Kauzy. „Verím, že to prispeje k tomu, aby sa zvýšila dôvera ľudí v súdy a k tomu, že spravodlivosť platí pre všetkých rovnako,“ uviedla.



Obdobie roka 2020 bolo podľa hlavy štátu tiež veľkým testom v oblasti ľudských práv. Poukázala na to, že ochrana zdravia a životov si legitímne vyžiadala obmedzenia, ktoré sa týkajú slobody a práv každého z nás. "Stále je však treba strážiť hranicu, aby sme sa nedostali za ňu,“ zdôraznila.



Obzrela sa aj za prípadmi, keď udelila prezidentskú Milosť. "Som rada, že aj po preštudovaní a dosledovaní jednotlivých prípadov sa potvrdzuje, že tí, ktorí dostali druhú šancu, ju využijú správnym spôsobom,“ povedala.



Druhú časť abecedy svojich najsilnejších spojení s rokom 2020 končí slovom Nádej. "Snažím sa ju nikdy nestratiť, no myslím si tiež, že je to vec osobného rozhodnutia, či tú nádej budem chcieť cítiť, hľadať, nachádzať alebo nie,“ ozrejmila prezidentka.