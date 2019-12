Prezidentka:Vrchol kampane je pred nami,debata je drsnejšia než kedysi

Bratislava 31. decembra (TASR) – Vrchol politickej kampane pred februárovými parlamentnými voľbami je ešte len pred nami, ale už teraz sa dá konštatovať, že verejná debata je drsnejšia než roky predtým. V rozhovore pre TASR na to upozornila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tvrdí, že akoby sa tu už celkom legitímne pracovalo s klamstvom, nenávisťou a strachom, ktorý sa používa ako nástroj manipulácie.



"Toto je niečo, čoho sa obávam, lebo sú medzi nami aj psychicky krehkejší ľudia a ľahko sa to môže vyvŕšiť až do niečoho tragického. Apelujem na to, aby sme vážili slová a rozmýšľali, akým tónom hovoríme k verejnosti, pretože všetci sme spoluzodpovední za to, akú atmosféru v spoločnosti vytvárame," povedala prezidentka pre TASR. Pripomína veľkú zodpovednosť za každé vyrieknuté slovo.



Priala by si, aby kampaň pred voľbami do Národnej rady SR bola čo najviac o témach, problémoch v krajine a ich riešeniach, nie o osobných útokoch. "Voličov prosím o účasť vo voľbách. U niektorých to chce možno prekonať pocit frustrácie, beznádeje či rôzne dilemy, ale budem sa snažiť ich motivovať, aby si uplatnili svoje právo," skonštatovala Čaputová.



Politické strany by mali podľa jej slov v predvolebnom období súťažiť najmä o dôveru verejnosti. Ako tvrdí, mali by byť stranami, ktoré ponúkajú čo najzrelšie pragmatické programy, poznajú Slovensko a vedia ponúknuť kvalitné riešenia na jeho problémy. "Mali by byť odvážne na prijímanie riešení, ktoré možno nebudú populárne, ale budú potrebné pre dlhodobý vývoj Slovenska," podotkla hlava štátu.



Deklaruje, že ako prezidentka zotrvá v pozícii, ktorá je nadstranícka a nad politickým súbojom. Chce však prispieť k tomu, aby ľudia išli voliť, motivovať ich. "Taktiež chcem tematizovať voľby, aby to bola viac politická súťaž o názory a riešenia než o to, kto má silnejší a hrubší hlas," poznamenala.