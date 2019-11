Prezidentke pre tragickú nehodu kondoloval aj poľský prezident A. Duda

Bratislava 14. novembra (TASR) - V súvislosti so stredajšou (13. 11.) tragickou nehodou pri Nitre kondoloval prezidentke Zuzane Čaputovej aj poľský prezident Andrzej Duda. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Duda podľa Strižinca vyjadril hlbokú ľútosť vo svojom mene a v mene poľského národa. "Zdieľame bolesť so všetkými, ktorých sa táto tragédia dotkla. Som v žiali a smútku s najbližšími obetí a zraneným želám skoré uzdravenie," uviedol Duda.



V stredu zaslali prezidentke sústrastné telegramy aj prezidenti Česka a Maďarska Miloš Zeman a János Áder.



Dvanásť obetí si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre. Slovensko si v piatok (15. 11.) uctí obete nehody štátnym smútkom. Bude trvať od 8.00 do 20.00 h. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda na mimoriadnom rokovaní.