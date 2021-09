Prezidentke udelili ocenenie Justitia Awards

Bratislava 10. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok večer získala cenu Justitia Awards, ktorú udeľuje organizácia Women in Law Initiative so sídlom vo Viedni. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.



Poslaním organizácie je spájať predovšetkým ženy pracujúce v rôznych právnických profesiách po celom svete. Je platformou pre diskusiu a výmenu informácií a skúseností v najrôznejších ekonomických a spoločenských oblastiach, kde sa uplatňuje právo. Presadzuje zlepšenie pozície žien v právnických profesiách a podporuje ženské líderstvo v tejto oblasti. Spája ženy-právničky nielen z právnej praxe, ale aj z oblasti právnej teórie a akademických inštitúcií.



Ceny Justitia Awards udelili počas gala ceremónie v troch kategóriách: medzinárodné líderky, akademické ocenenie a ceny pre mladé výnimočné právničky. Prezidentka bola nominovaná v prvej kategórii. Ide o ocenenie pre výnimočnú ženskú právnickú osobnosť roka.



Prezidentka v ďakovnom video príhovore uviedla, že ocenenie je pre ňu viac záväzkom než odmenou. "Je to záväzok pokračovať v chránení toho, čo je správne, obraňovať spravodlivosť a právny štát. Toto ocenenie je zároveň záväzkom naďalej podporovať a inšpirovať iné ženy a dievčatá, ktoré sa rozhodli pre právnickú profesiu, obzvlášť tie, ktoré svoju prácu vykonávajú v nesmierne náročných podmienkach, ako je to napríklad v Afganistane. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich podporili," povedala Čaputová.



Organizácia Women in Law Initiative je členom Európskej asociácie právničiek. Organizácia vznikla v roku 2018 ako trvalé pokračovanie medzinárodnej konferencie Women in Law Conference, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2019. Ocenenia Justitia Awards boli prvýkrát udelené minulý rok.