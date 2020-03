Prezidentke záleží na tom, aby ženy mohli na Slovensku žiť dôstojne

Bratislava 8. marca (TASR) – Prezidentke Zuzane Čaputovej záleží na tom, aby každá zo žien mohla na Slovensku žiť dôstojne. Zároveň nežnejšie pohlavie povzbudila k tomu, aby sa nevzdávalo svojich ambícií a túžob, zapájalo sa do verejného a politického života a spoločne menilo Slovensko. Rovnako chce, aby sa ženy postavili za svoje práva, ak nie sú dodržiavané. Uviedla to v nedeľu vo videu na sociálnej sieti pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ).



V súvislosti s nedeľným MDŽ prezidentka uviedla, že si pripomíname viac ako 100-ročnú cestu k rovnoprávnosti. "Moje zvolenie bolo aj pre mňa dôležitým signálom toho, ako sme na tejto ceste významne pokročili," uviedla prezidentka. Poznamenala, že aj keď oceňuje pokrok, ktorý ženy vo viacerých oblastiach dosiahli, "bolo by ilúziou si myslieť, že rovnosť šancí je realitou".



"Mnohé z nás čelia predsudkom o tom, na čo máme alebo nemáme. Vysloveným či nevysloveným poznámkam o tom, kde je alebo nie je naše miesto," povedala. Uviedla, že mnohé ženy zostali v starostlivosti o svoje deti samy, každodenne bojujúc o existenčné prežitie. "Mnohé z vás sú nútené opúšťať svoje rodiny, aby sa mohli starať o iné, pretože v regióne nie je práca, ktorá by vás uživila. Mnohým priťažuje zdravotné znevýhodnenie, vek či príslušnosť k menšine," priblížila.



Prezidentka uviedla aj to, že príliš veľa žien žije v permanentnom strachu z psychického či fyzického násilia vo vlastnom domove, bez prostriedkov a reálnej možnosti dovolať sa pomoci. "Slovensko v tomto období čaká na veľkú zmenu. Zmena je spájaná predovšetkým s nádejou spravodlivejšieho Slovenska. Spravodlivé Slovensko je aj takým, v ktorom máme všetky rovné šance. Aj takým, kde štát prijme všetky potrebné opatrenia na to, aby u nás ženy a deti nezažívali násilie vo vlastnom domove," povedala Čaputová. Ako dodala, nová vláda, ktorá má ambíciu byť spravodlivou, má podľa nej zodpovednosť tento rozmer reflektovať tak vo svojom zložení, ako aj vo svojom programe a činnosti.