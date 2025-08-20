< sekcia Slovensko
Prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov sa stala M. Lévyová
Nové vedenie považuje za kľúčové pripraviť sa na obhajobu práv a požiadaviek pacientov napríklad pri príprave budúcoročného rozpočtu.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Staronovou prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) sa stala Mária Lévyová, vo funkcii tak nahradila Elenu Marušákovú. Zvolená bola na valnom zhromaždení asociácie v utorok 19. augusta. Na pozíciu prvej viceprezidentky bola zvolená Hana Vrabcová, za druhú viceprezidentku Sabína Lužica Brédová.
Ako informovala AOPP, členmi predsedníctva sa stali doterajšia členka Darina Sedláková a novou posilou je Mária Tomová. Nové vedenie považuje za kľúčové pripraviť sa na obhajobu práv a požiadaviek pacientov napríklad pri príprave budúcoročného rozpočtu. „Od začiatku roka sa hovorí o konsolidácii a šetrení, našou prioritou bude bojovať za nastavenie nároku a cesty pacienta, zachovanie dostupnosti liečby pre všetky skupiny pacientov a diagnóz,“ uviedla Lévyová.
Dodala, že s týmito cieľmi bude AOPP aj v najbližších mesiacoch intenzívne komunikovať nielen s rezortom zdravotníctva, ale aj poslancami Národnej rady SR či zdravotnými poisťovňami a zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
