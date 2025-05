Prezidentovi odovzdali petíciu k referendu o stopnutí sankcií Rusku

Bratislava 5. mája (TASR) - Zástupcovia mimoparlamentného Slovenského hnutia obrody (SHO) odovzdali v pondelok popoludní do Kancelárie prezidenta SR petíciu občanov, ktorou žiadajú vyhlásenie referenda o neuplatňovaní sankcií voči Ruskej federácii. Vyzbierať sa im podarilo takmer 400.000 podpisov.



Organizátori petície žiadajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby vyhlásil referendum s otázkou v znení: Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?



Referendum v zmysle Ústavy SR vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Vyhlásiť ho má hlava štátu do 30 dní od prijatia petície občanov. Prezident môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd SR návrh na rozhodnutie, či je predmet referenda v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.