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Prezidentovi odovzdali poverovacie listiny viacerí veľvyslanci
Noví veľvyslanci odovzdaním poverovacích listín začali svoje diplomatické pôsobenie na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok prijal v Prezidentskom paláci viacero zahraničných veľvyslancov, ktorí mu prišli odovzdať svoje poverovacie listiny. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Hlave štátu počas nástupnej audiencie odovzdal poverovacie listiny dezignovaný veľvyslanec Rakúska Marcus Bergmann. Pellegrini ocenil bilaterálne vzťahy medzi SR a Rakúskou republikou, ako aj spoluprácu medzi krajinami. „Vzťahy medzi našimi krajinami sú založené na dlhoročnom partnerstve, vzájomnej dôvere a spoločných záujmoch. Verím, že Slovensko a Rakúsko budú naďalej rozvíjať otvorený a konštruktívny dialóg s cieľom prispieť k posilneniu našej spolupráce vo všetkých oblastiach pre prospech našich občanov,“ uviedol.
Prezident v rámci nástupných audiencií taktiež prijal poverovacie listiny od nerezidentných veľvyslancov Etiópie, Fínska, Nigérie, Nórska a Salvádora. Veľvyslancom pripomenul, že podstatou diplomacie je nachádzať spoločnú reč, prekonávať rozdiely a vytvárať priestor pre vzájomné porozumenie. „Otvorený dialóg, rešpektovanie odlišností a budovanie dôvery sú základnými predpokladmi pre pevné bilaterálne vzťahy a spoločné úsilie o stabilnejší a bezpečnejší svet,“ poznamenal Pellegrini.
Noví veľvyslanci odovzdaním poverovacích listín začali svoje diplomatické pôsobenie na Slovensku.
Hlave štátu počas nástupnej audiencie odovzdal poverovacie listiny dezignovaný veľvyslanec Rakúska Marcus Bergmann. Pellegrini ocenil bilaterálne vzťahy medzi SR a Rakúskou republikou, ako aj spoluprácu medzi krajinami. „Vzťahy medzi našimi krajinami sú založené na dlhoročnom partnerstve, vzájomnej dôvere a spoločných záujmoch. Verím, že Slovensko a Rakúsko budú naďalej rozvíjať otvorený a konštruktívny dialóg s cieľom prispieť k posilneniu našej spolupráce vo všetkých oblastiach pre prospech našich občanov,“ uviedol.
Prezident v rámci nástupných audiencií taktiež prijal poverovacie listiny od nerezidentných veľvyslancov Etiópie, Fínska, Nigérie, Nórska a Salvádora. Veľvyslancom pripomenul, že podstatou diplomacie je nachádzať spoločnú reč, prekonávať rozdiely a vytvárať priestor pre vzájomné porozumenie. „Otvorený dialóg, rešpektovanie odlišností a budovanie dôvery sú základnými predpokladmi pre pevné bilaterálne vzťahy a spoločné úsilie o stabilnejší a bezpečnejší svet,“ poznamenal Pellegrini.
Noví veľvyslanci odovzdaním poverovacích listín začali svoje diplomatické pôsobenie na Slovensku.