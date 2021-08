Prezidentská kancelária označila Dankove tvrdenia za zavádzanie

Bratislava 3. augusta (TASR) - Kancelária prezidenta SR sa ohradzuje voči zavádzajúcim vyjadreniam Andreja Danka. Zdôrazňuje, že prezidentská kancelária neorganizuje a nevyberá miesta, na ktoré počas septembrovej návštevy Slovenska zavíta pápež František. Reaguje tak na tvrdenia lídra SNS, že prezidentka Zuzana Čaputová intervenovala za to, aby Svätý Otec navštívil aj košické sídlisko Luník IX.



"Prezidentská kancelária participuje na príprave návštevy, zodpovedá však iba za body programu v Prezidentskom paláci, kde sa uskutoční oficiálny privítací ceremoniál a takisto stretnutie s osobnosťami politického a spoločenského života a zástupcami diplomatických misií," zdôrazňuje hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Pripomína, že za pastoračnú časť pápežovej návštevy je zodpovedná Konferencia biskupov Slovenska (KBS) a Svätá stolica. V súvislosti so zámerom navštíviť rómske sídlisko je podľa neho potrebné vnímať fakt, že pápež je od začiatku svojho pontifikátu známy tým, že bežne navštevuje aj periférie a vyhľadáva stretnutia s ľuďmi, ktorí na nich žijú. "Preto sa rozhodol, že v Košiciach navštívi aj sídlisko Luník IX, kde sa stretne s rómskou komunitou a ocení aktivity miestnych saleziánov, ktorí tam dlhodobo pôsobia a dôverne poznajú každodenné problémy miestnych obyvateľov. Ich komunitné centrum ponúka kultúru a rôzne voľnočasové aktivity. Oni sami považujú návštevu pápeža za veľkú ľudskú a duchovnú vzpruhu,“ dodal Strižinec.



Zároveň za prezidentskú kanceláriu vyjadruje sklamanie nad tým, že šľachetný úmysel Svätého Otca je zneužitý v politickom súboji na zviditeľnenie, a navyše zavádzanie a manipulovanie s verejnou mienkou.



Líder SNS vo svojich videách na sociálnej sieti tvrdí, že za výberom Luníka IX je práve prezidentka. Hlavu štátu kritizuje, že namiesto toho, aby Svätému Otcovi ukázala tradície, historické hodnoty a ponúkla mu možnosť navštíviť pútnické miesto Levoču, chce mu ukazovať problémy a celú tému politicky zneužiť.







Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15. septembra. Okrem Bratislavy zavíta aj do Košíc, Prešova a zúčastní sa na púti v Šaštíne.