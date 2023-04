Prezidentská kancelária posadila na Záhorí okolo 1500 jelší

Bratislava 22. apríla (TASR) - Prezidentská kancelária posadila v sobotu vo vojenskom obvode Záhorie pri lokalite Studienka okolo 1500 jelší lepkavých. Urobila tak v súvislosti so záväzkom kompenzovať svoju uhlíkovú stopu. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová spolu s generálnym riaditeľom štátneho podniku Vojenských lesov a majetkov SR Jánom Juricom.



Jelšu lepkavú podľa Juricu sadili na podmočené stanovištia. Dôvodom je, že takéto dreviny majú vysokú akumulačnú schopnosť vody a vedia rýchlo vylučovať vodu povrchom tela, a tak prežijú. Plocha, ktorú v sobotu zalesnili, bude mať za desať až 20 rokov štvormetrové až päťmetrové porasty. "V našich priestoroch vo vojenských lesoch a majetkoch ročne zalesňujeme plochu okolo 300 až 400 hektárov," povedal Jurica.



Čaputová dodala, že Prezidentská kancelária chce byť prvou uhlíkovo neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku. Celkovo už zamestnanci a ich rodinní príslušníci vysadili 5000 stromov. "Pre lepšiu predstavu je to prezidentský les, ktorý je veľký ako dve futbalové ihriská," poznamenala hlava štátu.



Myslí si, že je dôležité vracať do pozornosti tému ochrany klímy. Z roka na rok podľa prezidentky viac vidieť globálne otepľovanie, problémy so suchom alebo záplavami, či výkyvmi počasia. "Každý svojou mierou môžeme prispieť k tomu, aby sme eliminovali klimatické zmeny," poznamenala.



V súvislosti so sobotným Dňom Zeme Čaputová uviedla, že je potrebné ho dostať do každého dňa v roku. Treba zmeniť nielen individuálne uvažovanie, ale aj verejné politiky a prístup jednotlivých štátov, najmä najväčších znečisťovateľov.