Prezidentská kancelária sa ohradila voči videu, ktoré šíri Ľuboš Blaha

Bratislava 6. februára (TASR) - Prezidentská kancelária sa ohradila voči videu, ktoré na sociálnych sieťach šíri poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD). Palác hovorí o manipulatívnom a účelovo zostrihanom videu. Poslanec sa v ňom snaží dať do rozporu súčasný postoj prezidentky SR Zuzany Čaputovej k dohode o obrannej spolupráci s USA (DCA) s jej výrokmi v predvolebnej diskusii. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.



"Prezidentka hovorila, že by nepodpísala zmluvu, ktorá by ohrozila suverenitu Slovenska, zakladala pobyt cudzích vojsk a budovanie základní bez súhlasu parlamentu. Text tejto zmluvy a aj interpretačná doložka, ktorú prezidentka k zmluve DCA doložila, však obavy zo straty našej suverenity vylučujú, pretože zmluva nijako nemení súčasný právny stav o týchto otázkach," deklarovala prezidentská kancelária. Slová Čaputovej preto podľa nej nie sú v rozpore s vyjadreniami počas kampane. "Ide len o ďalší cielený útok prostredníctvom klamstiev," dodal Matej.



Slovenská republika a Spojené štáty tento týždeň podpísali v americkom Washingtone dohodu o obrannej spolupráci (DCA). Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Pri podpise bol aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.



Dohoda by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.



Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila.