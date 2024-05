Prezidentskí kandidáti zverejnili správy o financovaní kampane

Bratislava 7. mája (TASR) - Správy o výdavkoch vynaložených na volebnú kampaň predložili všetci tohtoroční kandidáti na prezidenta SR v zákonom ustanovenej lehote. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. MV správy zverejnilo na svojom webe. Rezort zároveň vykonáva kontrolu a porovnanie údajov uvedených v správe s údajmi na transparentnom účte.



Andrej Danko minul na kampaň podľa zverejnenej správy takmer 27.859 eur, Patrik Dubovský 583 eur, Krisztián Forró vyše 100.575 eur, Štefan Harabin takmer 57.755 eur, Ivan Korčok vyše 499.922 eur, Marian Kotleba cez 8036 eur, Ján Kubiš takmer 139.899 eur, Peter Pellegrini vyše 499.451 eur a Róbert Švec vykázal 4498 eur. Igor Matovič a Milan Náhlik podľa správy neminuli na kampaň žiadne prostriedky, uviedli v nej sumu nula eur.



V prípade nezrovnalostí v správach vyzve MV kandidátov na vysvetlenie. Ak zistí porušenie zákona, bude ministerstvo postupovať v súlade so zákonom o volebnej kampani. "Takisto bude ministerstvo konať v prípade porušenia pravidiel vzťahujúcich sa k transparentnému účtu kandidáta," uviedol tlačový odbor.



Ministerstvo vnútra informovalo, že nemá lehotu, dokedy musí preveriť všetky údaje v správe o výdavkoch na volebnú kampaň a na transparentnom účte. "Avšak uložiť pokutu môže v lehote do troch rokov od zistenia porušenia zákona," skonštatovali pre TASR z rezortu vnútra.



Rezort na svojom webe informuje o tom, že ak kandidát prekročil limit, dostane pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú prekročil prípustnú sumu nákladov. MV môže tiež uložiť pokutu od 2000 eur do 30.000 eur za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá je kandidátovi ustanovená zákonom.



Správy o financovaní kampane odovzdalo 11 kandidátov, hoci Danko a Švec napokon z boja o prezidentský palác odstúpili. Kandidáti mohli na kampaň minúť 500.000 eur. Financie určené na kampaň musel kandidát viesť na transparentnom účte. V druhom kole volieb prezidenta SR bol v apríli zvolený za hlavu štátu Peter Pellegrini.