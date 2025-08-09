< sekcia Slovensko
Prezidentský palác aj parlament otvoria svoje brány pre verejnosť
V rámci budovy parlamentu bude sprístupnená hlavná rokovacia sála a Hurbanova sieň s vystavenými štátnymi symbolmi.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Prezidentský palác aj Národná rada (NR) SR otvoria svoje brány pre verejnosť v sobotu 30. augusta. Tento rok sa historicky po prvý raz uskutoční Deň otvorených dverí (DOD) v oboch inštitúciách v rovnakom termíne. TASR o tom informovala Kancelária Prezidenta (KP) SR aj Kancelária NR SR.
Oficiálny začiatok DOD v Prezidentskom paláci bude o 10.00 h. Potrvá do 17.00 h. „Návštevníci si budú môcť pozrieť reprezentačné priestory, kde hlava štátu prijíma oficiálne návštevy, konajú sa ústavné akty či iné významné podujatia,“ priblížila KP SR.
Súčasťou DOD v Prezidentskom paláci bude aj sprievodný program. V rámci neho si ľudia budú môcť pozrieť statické ukážky vozidiel Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR. Program spestrí Vlaková patrola, projekt Železničnej spoločnosti Slovensko. Prezentačné stánky a aktivity v areáli paláca bude mať podľa KP SR taktiež Čestná stráž prezidenta SR, Slovenská pošta, Slovenský olympijský výbor, Bratislavský samosprávny kraj, Medzinárodný vyšehradský fond, ako aj projekt Veda v kocke. „Vstup na podujatie bude voľný a nebude potrebná predchádzajúca registrácia,“ podotkla kancelária prezidenta.
V rámci budovy parlamentu bude sprístupnená hlavná rokovacia sála a Hurbanova sieň s vystavenými štátnymi symbolmi. Na Západnej terase Bratislavského hradu budú mať návštevníci možnosť stretnúť sa s poslancami, ktorí budú prezentovať svoje poslanecké kluby. Svoje stanovište pre stretnutia s návštevníkmi na Západnej terase budú mať aj poslanci, ktorí v súčasnosti nepôsobia v žiadnom poslaneckom klube, uviedla Kancelária NR SR.
Do programu Dňa otvorených dverí parlamentu sa podľa nej zapoja viaceré ministerstvá a organizácie. V areáli Bratislavského hradu zorganizujú aktivity pre deti či interaktívne prezentácie pre rodiny, pripravené budú zaujímavosti pre milovníkov histórie, kultúry či fanúšikov ozbrojených, záchranných a bezpečnostných zložiek. „Vďaka spolupráci s ministerstvom vnútra počas DOD NR SR 2025 zažijú návštevníci dynamické ukážky činnosti Policajného zboru vrátane zásahu z vrtuľníka, práce kynológov či prehliadky špeciálnej techniky. Chýbať nebudú ani hasiči a ukážky z práce finančnej správy,“ povedala kancelária Národnej rady.
Pokračuje, že rezort obrany prinesie statické ukážky modernej vojenskej techniky a výzbroje. Ministerstvo zdravotníctva a jeho partneri sa zamerajú na prevenciu a zdravý životný štýl. Ministerstvo kultúry v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Ústredím ľudovej umeleckej výroby a ďalšími inštitúciami pripravilo tvorivé dielne, premietanie filmov o prvkoch UNESCO či komentované prehliadky. Svet prírody a poľnohospodárstva priblíži návštevníkom agrorezort.
„Svoju činnosť a zaujímavosti zo všetkých kútov Slovenska výnimočne odprezentujú počas Dňa otvorených dverí NR SR aj samosprávne kraje v rámci programu pripraveného v spolupráci so združením SK8,“ tvrdí Kancelária NR SR. Zároveň dodala, že pre návštevníkov budú bezplatne prístupné expozície Slovenského národného múzea - Historického múzea v priestoroch paláca Bratislavského hradu. Opäť sa otvoria aj reprezentačné priestory v paláci, a to Prijímacia sála, Veľká rokovacia sála, Zrkadlová sieň a Porcelánový kabinet, kde sa odohrávajú tie najvýznamnejšie protokolárne udalosti a prijatia zahraničných štátnych predstaviteľov.
