< sekcia Slovensko
Prezidentský palác aj parlament otvoria svoje brány pre verejnosť
Dynamickú časť programu zabezpečia viaceré bezpečnostné zložky štátu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 30. augusta (TASR) - V nedeľu otvoria svoje brány v Bratislave Prezidentský palác aj parlament. V budove Národnej rady (NR) SR čaká na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj dynamické ukážky viacerých bezpečnostných zložiek štátu. V Prezidentskom paláci bude sprievodný program aj na prednom nádvorí a Hodžovom námestí.
Prehliadková trasa dňa otvorených dverí (DOD) v hlavnej budove parlamentu povedie z Hurbanovej siene priamo cez rokovaciu sálu smerom k južnému slávnostnému schodisku, kde je umiestnená unikátna kolekcia malieb od Albína Brunovského. Na Západnej terase hradu budú situované prezentačné stánky poslaneckých klubov, kde bude príležitosť stretnúť sa a diskutovať s poslancami NR SR.
V Záhradnom pavilóne Barokovej záhrady bude vystavený originál Ústavy SR spolu so štátnymi insígniami, dohliadať naň bude Čestná stráž. Bratislavský hrad ponúkne návštevníkom možnosť pozrieť si reprezentačné priestory vrátane Zrkadlovej siene, Sály federácie, Veľkej rokovacej sály a Porcelánového salónika.
Dynamickú časť programu zabezpečia viaceré bezpečnostné zložky štátu. Leopoldovo nádvorie zažije dynamický zásah a zlanenie pohotovostného policajného útvaru v spolupráci s Letkou ministerstva vnútra, na ktoré nadviažu zákroky finančnej správy. Kynológovia predvedú vyhľadávanie výbušnín a zadržanie páchateľa. Chýbať nebudú policajné autá, motocykle, člny, kone, technika Úradu na ochranu ústavných činiteľov ani hasičské vozidlá. Armádny svet priblíži modernú výzbroj, pyrotechniku, drony či vojenské zdravotníctvo Ozbrojených síl SR.
Kultúrnou bodkou programu bude spoločný koncert Hudby Ministerstva vnútra SR a detského folklórneho súboru Klnka na nádvorí hradného paláca so začiatkom o 16.00 h.
V nedeľu sa uskutoční aj ďalší ročník DOD v Prezidentskom paláci. Verejnosť bude mať príležitosť prezrieť si reprezentačné priestory sídla hlavy štátu v podobe, v akej slúžia počas oficiálnych návštev či slávnostných prijatí. Súčasťou prehliadky budú aj dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, významné štátne symboly vrátane originálu Ústavy SR a štátnej pečate, ako aj vyznamenania udelené prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
Súčasťou programu bude tradične Čestná stráž prezidenta SR, ktorá spolu s Vojenskou hudbou Ozbrojených síl SR otvorí celé podujatie. Návštevníci uvidia malé a veľké striedanie stráži a tiež galaprogram Čestnej stráže prezidenta SR.
V spolupráci s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR bude pripravená prezentácia techniky využívanej pri ochrane najvyšších ústavných činiteľov.
Na prednom nádvorí paláca sa predstavia folklórne súbory aj moderné tanečné štúdio. Na Hodžovom námestí sa verejnosť oboznámi s činnosťou Národných obranných síl, vyskúšajú si skautské, športové či preventívne zdravotné aktivity a spoznajú zaujímavosti zo sveta techniky, inovácií a železníc. Uskutoční sa aj autogramiáda slovenských olympionikov a program doplnia vystúpenia vzdušnej akrobacie.
Medzi Prezidentským palácom a Bratislavským hradom bude v nedeľu premávať bezplatná kyvadlová doprava historickými vláčikmi. Spoje majú premávať od 10.30 h do 17.30 h približne každých 15 minút.
Prehliadková trasa dňa otvorených dverí (DOD) v hlavnej budove parlamentu povedie z Hurbanovej siene priamo cez rokovaciu sálu smerom k južnému slávnostnému schodisku, kde je umiestnená unikátna kolekcia malieb od Albína Brunovského. Na Západnej terase hradu budú situované prezentačné stánky poslaneckých klubov, kde bude príležitosť stretnúť sa a diskutovať s poslancami NR SR.
V Záhradnom pavilóne Barokovej záhrady bude vystavený originál Ústavy SR spolu so štátnymi insígniami, dohliadať naň bude Čestná stráž. Bratislavský hrad ponúkne návštevníkom možnosť pozrieť si reprezentačné priestory vrátane Zrkadlovej siene, Sály federácie, Veľkej rokovacej sály a Porcelánového salónika.
Dynamickú časť programu zabezpečia viaceré bezpečnostné zložky štátu. Leopoldovo nádvorie zažije dynamický zásah a zlanenie pohotovostného policajného útvaru v spolupráci s Letkou ministerstva vnútra, na ktoré nadviažu zákroky finančnej správy. Kynológovia predvedú vyhľadávanie výbušnín a zadržanie páchateľa. Chýbať nebudú policajné autá, motocykle, člny, kone, technika Úradu na ochranu ústavných činiteľov ani hasičské vozidlá. Armádny svet priblíži modernú výzbroj, pyrotechniku, drony či vojenské zdravotníctvo Ozbrojených síl SR.
Kultúrnou bodkou programu bude spoločný koncert Hudby Ministerstva vnútra SR a detského folklórneho súboru Klnka na nádvorí hradného paláca so začiatkom o 16.00 h.
V nedeľu sa uskutoční aj ďalší ročník DOD v Prezidentskom paláci. Verejnosť bude mať príležitosť prezrieť si reprezentačné priestory sídla hlavy štátu v podobe, v akej slúžia počas oficiálnych návštev či slávnostných prijatí. Súčasťou prehliadky budú aj dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest, významné štátne symboly vrátane originálu Ústavy SR a štátnej pečate, ako aj vyznamenania udelené prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
Súčasťou programu bude tradične Čestná stráž prezidenta SR, ktorá spolu s Vojenskou hudbou Ozbrojených síl SR otvorí celé podujatie. Návštevníci uvidia malé a veľké striedanie stráži a tiež galaprogram Čestnej stráže prezidenta SR.
V spolupráci s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR bude pripravená prezentácia techniky využívanej pri ochrane najvyšších ústavných činiteľov.
Na prednom nádvorí paláca sa predstavia folklórne súbory aj moderné tanečné štúdio. Na Hodžovom námestí sa verejnosť oboznámi s činnosťou Národných obranných síl, vyskúšajú si skautské, športové či preventívne zdravotné aktivity a spoznajú zaujímavosti zo sveta techniky, inovácií a železníc. Uskutoční sa aj autogramiáda slovenských olympionikov a program doplnia vystúpenia vzdušnej akrobacie.
Medzi Prezidentským palácom a Bratislavským hradom bude v nedeľu premávať bezplatná kyvadlová doprava historickými vláčikmi. Spoje majú premávať od 10.30 h do 17.30 h približne každých 15 minút.