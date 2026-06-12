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Prezidentský palác otvorí svoje brány, zavítajú tu darcovia krvi
Podujatím sa na Slovensku každoročne otvárajú oslavy pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna.
Autor TASR
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Bratislava 12. júna (TASR) - Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR organizuje v reprezentačných priestoroch sídla hlavy štátu počas piatka šiesty ročník Prezidentskej kvapky krvi. Brány Prezidentského paláca v Bratislave sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvoria od 8.00 do 13.00 h. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Podujatím sa na Slovensku každoročne otvárajú oslavy pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Mottom tohtoročnej kampane je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy“ a vyzdvihuje kolektívnu zodpovednosť aj hodnoty solidarity. Tento deň je zároveň príležitosťou poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov.
V rámci SR je každé dve minúty potrebná krv, pričom jedno darovanie krvi môže zachrániť až troch pacientov. „Krv sa nedá ničím nahradiť, dá sa získať len darovaním a je nevyhnutná pre život. Práve pred letnou sezónou má o to dôležitejší význam, aby zdravotnícke zariadenia mali dostatočné zásoby tejto vzácnej tekutiny,“ uviedli z Kancelárie prezidenta SR. Registrovaní darcovia okrem humánneho činu môžu spoznať aj reprezentačné priestory Prezidentského paláca.
Prezidentskú kvapku krvi organizuje Kancelária prezidenta SR každoročne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá zabezpečuje tzv. mobilnú odberovú jednotku. Prvýkrát sa podujatie uskutočnilo v júni 2020.
Podujatím sa na Slovensku každoročne otvárajú oslavy pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Mottom tohtoročnej kampane je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy“ a vyzdvihuje kolektívnu zodpovednosť aj hodnoty solidarity. Tento deň je zároveň príležitosťou poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov.
V rámci SR je každé dve minúty potrebná krv, pričom jedno darovanie krvi môže zachrániť až troch pacientov. „Krv sa nedá ničím nahradiť, dá sa získať len darovaním a je nevyhnutná pre život. Práve pred letnou sezónou má o to dôležitejší význam, aby zdravotnícke zariadenia mali dostatočné zásoby tejto vzácnej tekutiny,“ uviedli z Kancelárie prezidenta SR. Registrovaní darcovia okrem humánneho činu môžu spoznať aj reprezentačné priestory Prezidentského paláca.
Prezidentskú kvapku krvi organizuje Kancelária prezidenta SR každoročne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá zabezpečuje tzv. mobilnú odberovú jednotku. Prvýkrát sa podujatie uskutočnilo v júni 2020.