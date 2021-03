Prezidentský palác sa zapojí do Hodiny zeme, osvetlenie vypne aj NBS

Bratislava 27. marca (TASR) - Prezidentský palác sa v sobotu večer zapojí do iniciatívy Hodina Zeme. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Rovnako ako Bratislavský hrad sa tak palác na hodinu od 20.30 do 21.30 h zahalí do tmy.



Do iniciatívy sa zapojí aj Národná banka Slovenska (NBS) so svojou budovou ústredia i Mestský hrad v Kremnici, ktorý jej patrí. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie NBS Jana Kováčová s tým, že tak urobia už po jedenásty raz. Uviedla viaceré kroky, ktorými chce NBS prispieť k zlepšeniu pracovného prostredia a ochrane životného prostredia. Napríklad separovanie odpadu, výsadbu zelene, výmenu tlačiarní či výmenu osvetlenia za LED svietidlá, čím znížila spotrebu elektrickej energie o vyše 57 percent.



V sobotu sa do iniciatívy opäť zapojí aj viacero slovenských miest a obcí, ako aj kultúrnych pamiatok, medzi nimi napríklad Bojnický zámok.



Hodina Zeme patrí medzi najväčšie globálne akcie so zapojením sa širokej verejnosti. Cieľom iniciatívy Svetového fondu na ochranu prírody je upriamiť pozornosť na trvalo udržateľný život. Spolupatričnosť vyjadruje každoročne zhasnutím svetiel viac ako miliarda ľudí na celom svete.