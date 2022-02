Prezidentský palác svieti na znak solidarity v ukrajinských farbách

Bratislava 16. februára (TASR) - Prezidentský palác v Bratislave sa v stredu večer rozsvietil v ukrajinských modro-žltých národných farbách na znak solidarity so susednou Ukrajinou, ktorá si pripomína Deň jednoty. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.



"Je to vyjadrenie solidarity a podpory nášmu susedovi a všetkým jeho obyvateľom, pre ktorých nie je vojna iba niečo vzdialené či teoretické. Je to pre nich realita, ktorá už ôsmy rok priamo zasahuje do ich každodenných životov," povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Podpora je podľa hlavy štátu dôležitým symbolom, že na ich bezpečnosti, možnosti žiť svoj život v mieri a na ich práve slobodne rozhodnúť o svojej budúcnosti nám úprimne záleží. Opakovane tak vyjadrila podporu Ukrajine v súčasnej napätej medzinárodnej situácii.