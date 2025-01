Prezident:Vládna koalícia má problém s kvalitou legislatívneho procesu

Bratislava 3. januára (TASR) - S kvalitou legislatívneho procesu má problém celá vládna koalícia. Posledné mesiace prechádzalo množstvo zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Problémom sú aj pozmeňujúce návrhy zákonov, ktoré s pôvodnou legislatívou nesúvisia. V rozhovore pre TASR to uviedol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý chce zákony posudzovať prísnejšie.



Tvrdí, že jeho tím striktne posudzuje, či schválená legislatíva je alebo nie je v rozpore s ochranou ľudských práv alebo Ústavou SR. Nepovažuje za náležité, aby prezident zasahoval do kompetencií vlády a išiel do obsahu samotnej novely len preto, že sa mu nepáči.



"Ak by sa mal vracať každý zákon, v ktorom sa počas rokovania parlamentu objaví nejaký pozmeňujúci návrh, ktorý tam predtým nebol, alebo ktorý úplne priamo nesúvisel s tou novelou, tak by som musel vracať skoro každý jeden," poznamenal Pellegrini.



V súvislosti s legislatívnym procesom chce na vládu a poslancov apelovať aj v správe o stave republiky, s ktorou sa chystá vystúpiť v pléne parlamentu. Chce im dať podľa vlastných slov výstražný prst, že od určitého momentu už bude zákony posudzovať prísnejšie. "Ale nateraz sme sa naozaj viac sústredili na protiústavnosť alebo porušovanie nejakých práv," doplnil prezident.